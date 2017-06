Les chats ont la côte dans l'Yonne

13,5 millions de matous avaient un foyer en France en 2016, près de deux fois plus que les chiens. Le chat, un animal qui rassure. Et qui fait du bien. Comme à l'EHPAD d'Ancy-le-Franc, où cinq d'entre eux y ont élus domicile.

Ils ont chacun leur cabane, et une totale liberté dans le parc : cinq chats vivent depuis trois ans à la résidence des Fontenottes. Des chats errants, donnés après vérification médicale à la maison de retraite, qui cohabitent avec les résidents.

Comme à la maison

"Tout le monde a déjà eu un chat au moins une fois dans sa vie", souligne le directeur de l'EHPAD, Jean-Louis Barbotte. "Ils permettent de recréer de la vie sociale, et de casser les contraintes liées à l'habitat collectif". Et en effet, les chats de la résidence des Fontenottes ne sont ni plus ni moins que de véritables animaux domestiques : ils font partie de la vie de la résidence.

"Ils ont un impact positif sur certains résidents qui ne participent pas aux animations traditionnelles, explique Jean-Louis Barbotte. Certains ont un contact privilégié avec l'animal. Nous avons par exemple un résident chez qui deux des chats viennent systématiquement dormir." Ce résident, c'est Jean-Claude, 74 ans. Effectivement assez solitaire, les chats sont pour lui de véritables amis. "Je laisse ma porte et ma fenêtre ouverte, de jour comme de nuit. Ils sont comme nous, ils se promènent, ils viennent d'eux-mêmes. Ça fait de la compagnie", sourie-t-il. Et les deux matous dorment carrément.. "eh ben... dans le lit !"

Des bienfaits sur la santé

L'initiative de la maison de retraite d'Ancy-le-Franc est liée aux mêmes raisons que pour tout un chacun. "Les chats ont un côté câlin, explique Bianca Azzarello, vétérinaire à Auxerre. Ils sont apaisants". Et des études sérieuses montrent les bienfaits sur la santé de nos amis à moustache : "Après une longue journée de travail, stressante, si vous rentrez chez vous que le chat se met sur vous, à ronronner etc, votre rythme cardiaque va baisser, explique la docteure. Cela ferait même baisser le risque de maladies cardio-vasculaires". Des super-matous, avec de vrais pouvoirs en somme.*

Une "chat mania"

Ce n'est pas pour rien que les chats sont les stars d'Internet : cela se traduit chez les gens, qui ont de plus en plus de félins. "Ça a changé, aujourd'hui on a plus un chat simplement pour de ne plus avoir de souris !", s'amuse Bianca Azzarello. "Un chat, c'est moins contraignant qu'un chien, vous pouvez le laisser seul un week-end. Et puis surtout il y a ce côté câlin : un chat, ça s'apparente presque à un doudou, on peut dormir avec !"

En tous cas en France, le plébiscite est total : alors que la population canine n'a fait que baisser depuis dix ans, à l'inverse, la féline n'a fait qu'augmenter. En 2006, on comptait à peu près 10 millions de chats dans les foyers français, pour 9 millions de chiens ; en 2016, 13,5 millions de chats, pour 7 millions de chiens ! Chat alors...