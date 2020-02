Les chats errants sauvés en novembre par la SPA de la Creuse vont bien, vous pouvez les adopter !

La SPA de la Creuse recherche des familles d'adoption pour des chats secourus en novembre. Ils avaient été retrouvés abandonnés et mal en point près de La Souterraine. Ils ont depuis été soignés et vaccinés.

Sur le site de la SPA de la Creuse, les frimousses des chats à adopter défilent : Paris, Parker, Pepsi, Pilou, Pippa... Une dizaine en tout cherchent une famille d'accueil. Tous ont été secourus il y a trois mois par l'association.

En novembre, la SPA trouve une soixantaine de chats abandonnés qui vivent dans des conditions épouvantables dans le secteur de La Souterraine. A l'époque, une cagnotte en ligne permet de récolter près de 3500 euros pour leur venir en aide.

à lire aussi Creuse : la SPA lance un SOS pour sauver une soixantaine de chats

Depuis, ils ont été soignés et vaccinés. Certains, trop sauvages, seront relâchés après avoir été stérilisés. Les autres sont adoptables mais restent "un chouilla sauvages" selon l'association :

Par exemple, ils n'aiment pas être pris dans les bras, ni être câlinés trop longtemps, ils n'aiment pas l'agitation et le bruit. Et surtout, ils auront besoin de temps pour apprendre à faire confiance à leurs nouveaux propriétaires ! Comme ce sont des "chats de meute", il est préférable, pour leur bien être, de les placer à plusieurs ou dans des familles ayant déjà des animaux.

L'adoption coûte 60 euros pour un mâle et 70 euros pour une femelle. Tous les chats sont placés et non visibles au refuge. Vous pouvez les rencontrer en calant un rendez-vous avec les familles d'accueil.