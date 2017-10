Les chauffagistes débordés par l'arrivée du froid en Côte-d'Or

Des températures qui ne dépassent pas les cinq degrés la nuit, rarement les 13 en journée depuis quelques jours dans la région, alors si vous ne l'aviez pas encore fait, plus le choix, il faut rallumer son chauffage. Mais après plusieurs mois d'hibernation, il peut avoir du mal au démarrage.

Renée Guillemain, 83 ans n'est pas très frileuse, le chauffage de son 40 mètres carrés, elle l'allume toujours au dernier moment. Or, depuis quelques jours il ne fait pas plus de 3 degrés par nuit chez elle à Asnières-les-Dijon, "j'allume le chauffage, et ça ne marche pas, la chaudière tombe toujours en panne... alors c'est bien ennuyeux parce qu'il ne fait réellement pas chaud le matin". 17 degrés dans sa chambre au réveil.

A l'origine de la panne : une petite fuite et un manque de pression dans la chaudière. Ce n'est pas grand chose, mais ça aurait pu être réglé bien avant l'arrivée des premiers froids : "il faut faire son entretien une fois par ans, assène Allassan Faye, plombier chauffagiste, et ne pas attendre l'hiver pour la redémarrer, il est judicieux d'essayer de l'allumer quand il fait encore chaud pour voir si tout fonctionne".

Mais ce n'est visiblement pas encore un réflexe pour tout le monde, puisque depuis quelques semaines il reçoit près de 17 appels par jour pour des réparations de chaudières.