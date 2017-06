Les chauffeurs de bus de Nancy exercent leur droit de retrait

Les chauffeurs de bus de Transdev à Nancy ont décidé ce mardi 6 juin d'exercer leur droit de retrait.Une réaction après une série d'agressions, de jets de pierre la semaine dernière dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy et à Villers-Clairlieu. Peu de bus et tramways circulent ce mardi matin.

Réunis en assemblée générale ce mardi matin 6 juin à 4 heures, les chauffeurs de bus et de tramways de l'agglomération de Nancy ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Une réaction après une série d'agressions, des jets de pierre dans le quartier du Haut du Lièvre à Nancy la semaine dernière et à Villers-Clairlieu samedi. Les personnels demandent à être reçus par le préfet pour lui demander des mesures de sécurité supplémentaires. Sur les 180 chauffeurs au planning ce jour, 150 se sont rassemblés au dépôt. Peu de bus et tramways circulent ce mardi matin.

"Les chauffeurs se sentent en danger" selon un membre du Comité d'entreprise

Les salariés ont remis un courrier à leur direction. Jérôme Colin, de la CGT, membre du comité d'entreprise de Transdev à Nancy explique sur France bleu que les chauffeurs "se sentent en insécurité totale". "Quand ce n'est pas nous au volant de notre bus, c'est la police qui se fait caillasser, ce n'est plus possible", pour le syndicaliste. Il poursuit "on réclame une réaction et une entrevue avec le préfet et les élus concernés"**.** "C'est une alerte pour réveiller la direction, maintenant on alerte".

8 cas de jets de pierre

Le directeur adjoint de Trandev à Nancy Jérôme Léger a reçu les personnels ce mardi. Il confirme que 150 chauffeurs sur les 180 aujourd''hui sont réunis au dépôt ce mardi matin. Selon lui, 8 cas de jets de pierre ont été relevés depuis la semaine dernière dans le quartier du Haut du Lièvre et à Villers Clairlieu ce samedi.