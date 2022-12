Les chauffeurs de bus du réseau Sillages à Grasse cessent soudainement leur activité

Une vingtaine de chauffeurs grassois n'ont pas pris leur service ce mercredi après-midi et ont refusé de conduire leur bus. Ils se disent inquiets et stressés de ne pas avoir d'informations et leur planning à deux jours d'un changement de prestataires. En effet, le 1er janvier, Transdev cède le réseau Sillages de l'agglomération du Pays de Grasse aux Catalans de Moventis. Un délégué syndical explique que cette passation ne s'est pas accompagnée d'informations ; ni de formations des conducteurs à de possibles changements de réseau et de trajets. Les conducteurs ont donc décidé de cesser immédiatement leur travail.

