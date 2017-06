Les chauffeurs de bus en droit de retrait à Nancy témoignent : "on va travailler avec la boule au ventre"

"On se sent en danger", "on n'est pas là pour se faire insulter", les chauffeurs de bus et tramways de Transdev dans l'agglomération de Nancy parlent de leurs difficultés au quotidien. Ils ont exercé leur droit de retrait ce mardi 6 juin après une septième agression par jets de pierre.

L'agression de trop. Les chauffeurs de bus et de tramways de l'agglomération de Nancy ont exercé leur droit de retrait ce mardi 6 juin. Il n'y a pas eu de trafic de la journée. Les chauffeurs ont pris cette décision après une septième agression, six jets de pierre sur des véhicules la semaine dernière dans le quartier du Haut du Lièvre ou plateau de Haye et un à Villers Clairlieu samedi.

"On n'est pas là pour se faire insulter" réagit le secrétaire du CHSCT

"On n'est pas là pour bloquer le réseau, mais en même temps on n'est pas là non plus pour se faire insulter" réagit David Marquez, le secrétaire du CHSCT, Comité d'hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail de Transdev à Nancy. Selon lui, les conducteurs sont victimes "de jets de pierre tout le temps, parfois avec guet-apens, des poubelles au milieu de la route qui obligent à arrêter le véhicule, et là les pierres arrivent de partout." David Marquez interroge "pourquoi sommes-nous pris pour cible? On est là pour rendre service à la population". Le représentant CGT assure que le CHSCT alerte la direction depuis un moment, "au final", dit-il "pas de résultat". Pour lui "il y a à la fois un manque de personnels dans le réseau et à la fois des problèmes d'incivilités."

Il faut remettre des équipes de contrôle dans les bus selon un chauffeur

Un conducteur qui souhaite rester anonyme assure qu il n'y a plus de contrôles dans les bus à partir du boulevard de Scarpone à Nancy, avant de "monter" dans le quartier du Haut du Lièvre. Il raconte subir "à longueur de temps des insultes, des crachats". "Il n'y a pas de contrôles", dit le professionnel "car si vous en faites" les arrêts de bus, les écrans sont cassés et on continue de se prendre des pierres, " il observe "des zones de non-droit" . L'homme témoigne encore ne plus se sentir en sécurité "à cause d'une poignée de gens qui ne respectent rien". "On va aujourd'hui au travail la boule au ventre". Ce chauffeur défend le retour d'équipes de contrôle, en civil dans les bus comme à la SNCF.

Une réunion est prévue ce mardi en fin de journée. Le trafic va reprendre normalement ce mercredi, indique sur son site internet la société de transport.