Les chauffeurs de passage en Mayenne soulagés par la réouverture des relais routiers

Dès ce samedi 7 novembre, les chauffeurs pourront se rasseoir à une table et manger chaud dans des relais routiers. Le gouvernement a autorisé ce 4 novembre en France, la réouverture de 250 de ces établissements malgré le reconfinement. C'est 200 de plus qu'au premier confinement.

C'est donc un gros soulagement pour les chauffeurs qui traversent la Mayenne. Jérôme par exemple fait une pause déjeuner sur l'aire de la Mayenne à Bonchamp-lès-Laval car il a encore 800 kilomètres devant lui et pour le repas, c'est système D.

"C'est repas dans le camion, il faut faire ses commissions avant. J'ai un petit micro-onde sur le côté du camion pour faire chauffer. On s'adapte", décrit le chauffeur.

L'avantage du relais routier, c'est que Jérôme peut manger un vrai repas et aussi discuter, rompre l'isolement de la cabine. Pour Hocine, en route vers la Haute Savoie, cette réouverture, c'est plus qu'une nécessité :

On ravitaille tout le monde, c'est la moindre des choses

Les conditions de réouverture inquiètent Patrick Burgot. Le patron du relais routier "La Rabine" à Saint-Pierre-des-Landes, près d'Ernée, est dans le flou depuis le début de la pandémie. "On nous a dit une place sur deux, ensuite un mètre entre chaque table, on a tout fait et au dernier moment, on nous ferme", regrette le gérant.

En haut-lieu, ils sont déconnectés, sur un nuage

Il espère rouvrir totalement, retrouver ses 160 couverts à la journée. En tout cas, les routiers l'assurent, ils seront présents dans les relais dès ce samedi. La liste des 250 relais routiers autorisés à rouvrir en France devrait être annoncée très prochainement.

Des sanitaires à disposition des routiers dans un hôtel de Changé

Autre soulagement pour les routiers qui passent en Mayenne : l'hôtel Formule 1 de Changé, zone des Touches leur met gratuitement à disposition dès ce vendredi 6 novembre ses sanitaires, c'est-à-dire douches et toilettes.

C'est un geste de solidarité envers les routiers selon le directeur, Thierry Benoît qui a fermé son hôtel à cause du manque de clientèle. Les routiers peuvent donc se présenter à l'hôtel Formule 1 de Changé, avec leur carte professionnelle, dès ce vendredi matin 7h30 et jusqu'à 11h30, et ensuite de 15h30 à 19h30.