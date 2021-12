Les chauffeurs grévistes prêts à poursuivre le blocage du dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps

Les chauffeurs poids lourds continuent de bloquer le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps. Ils ont lancé leur mouvement lundi dernier et se disent prêts à le poursuivre si nécessaire. Pour le moment, il n'y a pas de pénurie dans le département malgré les difficultés d'approvisionnement de quelques stations essences.

Plusieurs pompes du département sont actuellement en rupture de stock. Selon le site collaboratif penurie.mon-essence.fr ce vendredi, il n'y a plus de SP95-E10 au Carrefour Market de Tours La Riche. Cependant, la majorité des stations essences ont pu être ravitaillées puisque le dépôt d'Orléans n'est pas bloqué.

Le flou sur la poursuite du blocage

Pourtant, les chauffeurs poids lourds en grève continuent de bloquer le site de Saint-Pierre-des-Corps pour obtenir une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail. "On ne veut plus travailler des mois à 250 heures, 280 heures, ça existe encore", affirmait Vincent, l'un des grévistes, en début de semaine.

Les chauffeurs présents sont prêts à poursuivre leur mouvement et à créer une pénurie juste avant Noël. "Malheureusement pour se faire entendre, il faut faire mal", estime Olivier. Il laisse le flou persister sur la poursuite du blocage la semaine prochaine : "S'il le faut, je pense que ça sera prolongé. Si on continue, il y a un moment où ça va être compliqué, ça va dépendre des usagers, est-ce qu'ils vont se ruer sur les pompes en ayant peur qu'il y ait un autre blocage... On ne va pas trop en dévoiler."