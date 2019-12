Les cheminots en grève distribuent des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés de Metz

Metz, France

La CGT cheminots et Sud Rail jouent les pères Noël. Les deux syndicats ont organisé une distribution de jouets ce lundi, à l'AMLI, une association qui accueille près de 300 réfugiés et personnes dans le besoin à Metz, dont une centaine d'enfants.

Un événement qui a ravi les habitants du foyer. "Je suis vraiment contente", explique par exemple Isabella. Cette Grecque d'origine arménienne a 23 ans, et elle vit en France avec notamment sa petite sœur de 13 ans. "Les enfants ont vraiment besoin de cadeaux. Ils vivent des situations difficiles, ils sortent peu de leur chambre, les parents n'ont pas d'argent pour acheter tout ça... Donc ça me fait vraiment plaisir", décrit-elle.

Une centaine d'enfants vit dans ce foyer messin. © Radio France - Fanette Hourt

Une bonne action des syndicats qui permet aussi de redorer l'image des cheminots, en pleine grève et en plein bras de fer avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Mais "on n'attend pas d'être en grève pour être solidaires", assure Jean Riconneau, secrétaire général de la CGT Cheminots à Metz. "Même s'il n'y avait pas eu cette grève, on sait aussi faire un geste fort pour montrer que les cheminots ne pensent pas qu'à eux et qu'ils pensent souvent à l'ensemble des gens."

On n'est pas forcément compris dans notre lutte, on pense qu'on se bat que pour nous, alors qu'on se bat pour les retraites de tous les Français, mais en plus, dans nos valeurs syndicales, on a des valeurs de solidarité. — Pierre, représentant de la CGT cheminot

Cette distribution avait pourtant mal commencé : une dizaine de gilets jaunes s'étaient invités à l'événement, avec leurs banderoles et leurs slogans. Cela n'a pas été au goût de l'association, qui a malgré tout accepté que les syndicats distribuent leurs cadeaux, à condition qu'il n'y ait que des cheminots présents et qu'il n'y ait aucun message politique.