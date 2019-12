Les cheminots veulent dialoguer avec les voyageurs ce samedi en gare de Chambéry

Chambéry, France

"On va faire un repas devant la gare de Chambéry et à cette occasion on va distribuer des tracts aux usagers et discuter avec eux" explique Bernard Tournier, secrétaire de la CGT-Cheminot Alpes à l'occasion de l'assemblée générale intersyndicale du 26 décembre. Après les dons de sang lundi 23 décembre, les cheminots grévistes vont tenter le dialogue avec les voyageurs en gare de Chambéry ce samedi 28 décembre.

L'objectif de cette journée d'action, "c'est d'informer les gens sur les conséquences de la réforme des retraites et leur montrer que si l'on en est là c'est à cause du gouvernement" raconte Matthieu Itasse, représentant de Force Ouvrière, au cours de la première assemblée générale après la pause des 24 et 25 décembre.

"Il y aura beaucoup de monde à la gare samedi et on veut en profiter pour dialoguer avec les voyageurs. Il n'est pas du tout question de les empêcher de prendre leurs trains." - Bernard Tournier, secrétaire CGT-Cheminot Alpes à Chambéry.

Les grévistes s'installeront de 11 heures à 14 heures devant la gare où chacun apportera son repas. Mais ils l'assurent, il est hors de question de bloquer les accès à la gare et aux trains.

La grève a été reconduite à l'unanimité et sans surprise jusqu'à lundi 30 décembre (date de la prochaine assemblée) lors de l'A.G du 26 décembre. D'autres futures actions ont aussi été évoquées, notamment lors du réveillon de la Saint-Sylvestre mais sans plus de précision pour le moment.