Les chevaux chouchoutés à Aigues-Mortes

Le bien-être des chevaux doit être aussi important que celui de ses propriétaires. C'est depuis 2017 le credo de Julie Bonnet qui a créé à Aigues-Mortes, le centre EquiD-forme, un centre de balnéothérapie pour les chevaux. "J'ai eu la chance de récupérer un cheval réformé de course qui avait besoin de soins. Mon père étant pisciniste, j'ai eu l'idée de créer un bassin pour ce cheval. Il n'était pas trop d'accord au début, mais quand j'ai vu que ça existait ailleurs pour les chevaux de course, je lui ai réexposé l'idée en lui demandant s'il serait d'accord pour m'aider à construire une piscine pour plusieurs chevaux, là, il a accepté." Depuis, Julie accueille des chevaux venus de toute la France et de l'étranger pour des soins de remise en forme. "Ça peut être après un effort, une pathologie, un accident. C'est vraiment le bien-être du corps et de l'esprit."

ⓘ Publicité

"Le cheval a une sensibilité proche de la nôtre"

Pauline Rives travaille régulièrement avec Julie. Elle aide les propriétaires de chevaux à les éduquer et à les comprendre. "Du moment qu'on parle d'utilisation du cheval, il faut que l'on prenne en compte l'animal. Un être vivant qui doit être un partenaire plutôt que d'être utilisé comme une machine. Le bien-être équin, ça passe par les soins, la balnéothérapie, les massages, la dentisterie, etc... Ça passe aussi par la prise en compte de leur psychologie, de leur cognition, de la manière dont ils réfléchissent, dont ils apprennent aussi. Si on va à l'encontre de la manière dont ils comprennent la vie et l'équitation, on peut être amené à les mettre en danger et nous aussi." Le salon du bien-être équin que les deux jeunes femmes organisent ce dimanche permettra aux propriétaires de rencontrer une quinzaine de professionnels qui œuvrent pour le confort des chevaux. Plusieurs conférences et démonstrations sont programmées tout au long de la journée.