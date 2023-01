"Les chevaux de l'Eden" à Marguerittes lancent une cagnotte pour continuer à sauver les animaux

En juin 2022, plusieurs dizaines d'animaux en triste état étaient saisis par les gendarmes sur le terrain d'un habitant de Junas (Gard). A l'appel de la SPA qui s'était portée partie civile, une partie des animaux avait été récupérée par l'association "Les chevaux de l'Eden" basée à Marguerittes. "On était partis avec 45 chèvres et moutons confie Laura Affortit, la présidente de l'association. Deux ânes et une jument, sachant que le troupeau était gestant et qu'il a très rapidement doublé." Tous ont été nourris, soignés et pour certains placés dans des familles d'accueil par l'association. Jugé en septembre 2022 pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux domestiques, le propriétaire, lui, avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il aurait également dû payer des dommages et intérêts et des frais à l'association. Près de 7000 euros au total. De l'argent qu'elle risque de ne jamais toucher." Ce monsieur n'est pas solvable explique Laura. On nous dit qu'il ne compte pas payer. On nous a demandé de mandater un huissier de justice mais ça serait long car ce monsieur aurait une capacité de remboursement de 50 à 100 euros par mois. Pour rembourser 7000 euros, on est sur un crédit de plus de 10 ans."

"Il me reste entre quinze jours à trois semaines de fourrage, mais après ?"

Cette situation inquiète la présidente de l'association. Car si ses fournisseurs ont été patients jusqu'ici, ils ne pourront pas indéfiniment ne pas être payés. "Ce qui coûte le plus cher, c'est le fourrage pour les animaux. Entre 3000 à 4000 euros par mois en fonction du nombre des animaux sur le site. Concrètement, aujourd'hui, il me reste entre quinze jours à trois semaines de fourrage mais après ?" L'association lance donc un appel aux dons via le site "Clic animaux" pour pouvoir maintenir son activité. "On espère pouvoir sauver les meubles confie Laura. Le dernier recours, ce serait le placement gracieux des animaux à perte totale. Le problème, c'est qu'il est interdit pour une association d'être déficitaire financièrement. Ca voudrait dire que les membres du bureau de l'association devraient être ponctionnés de façon pénale. On trouve ça dommage d'être ponctionnés pour nos bonnes actions. Quelque part, c'est un peu ubuesque comme situation." Sandy Affortit, la sœur de Laura et vice-présidente de l'association a quant à elle, des sanglots dans la voix quand elle évoque l'avenir de l'association. "On a des listes d'attente pour le refuge. Si on devait fermer, comment on fera pour ces animaux là ? Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Y compris en adoptant un cheval. Pour le cheval adopté, c'est une nouvelle famille pour la vie. Et ça permet d'aider les autres animaux qui arrivent."

