Woippy, France

Des démonstrations, des ateliers, des visites... Tout ça pour découvrir l'univers du chien d'assistance à Woippy. Ce dimanche, ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de l'association "Chiens guides de l'Est" pour venir aux portes ouvertes de l'écoles de chiens guides.

Se mettre dans la peau d'un malvoyant

L'un des objectifs de Raymond Ney, directeur général de l'association, c'est de faire vivre aux voyants les sensations d'un aveugle. "Tout le monde est un potentiel malvoyant, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait", explique-t-il. Et pour cela, un atelier avec les yeux bandés propose aux participants de se mettre dans la peau d'un non-voyant. "C'est intéressant de connaître leurs sensations", se réjouit Capucine, 10 ans et demi.

L'adoption était ouverte

Outre les ateliers et démonstrations, il était possible de devenir famille d'accueil en adoptant un animal destiné à être guide. L'association en forme une vingtaine par an au prix d'un véritable parcours du combattant. Les chiens sont sélectionnés dès la naissance puis dressés pour devenir guide.