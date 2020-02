Les chiens de la SPA d'Aix-en-Provence accueillent les visiteurs tout le week-end

Aix-en-Provence, France

Sur les soixante chiens du refuge de la SPA d'Aix-en-Provence, une quinzaine a été adoptée dès la première journée portes-ouvertes. Les huit chiots ont trouvé une famille d'accueil.

Les visiteurs ont été nombreux ce samedi. Des familles, des couples, des personnes seules déterminés à agrandir leur foyer. Certains ont réfléchi leur adoption depuis plusieurs années, d'autres passaient là par hasard et se sont laissés tenter. C'est le cas de Christelle et son compagnon. Leur précédent chien est mort il y a deux ans : "On est venu pour faire les curieux mais s'il y a un coup de cœur entre un chien et nous, on n'hésitera pas."

Un peu plus loin, un jeune couple tient dans ses bras une fratrie de deux chiots de seulement deux mois. Une adoption réfléchie depuis plusieurs mois, mais Florent concède qu'il ne pensait pas repartir avec deux petits compagnons : "C'est chacun le sien. La fille pour madame et le garçon pour monsieur."

Une femelle de onze ans a même fait le bonheur d'une famille. C'est rare ! Les vieux chiens ont moins de succès, explique Pauline Tardieu chef d'équipe des bénévoles du site :

Les gens préfèrent les chiots parce que c'est une page blanche. Un chien qui a été abandonné peut avoir des blessures. Et puis les très vieux chiens risquent de mourir dans les prochaines années, c'est difficile à accepter pour les adoptants.

Les journées portes-ouvertes continuent ce dimanche de 10h30 à 17 heures, route de la Tour d'Arbois à Aix-en-Provence.