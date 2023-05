Les chiens et les chats victimes eux aussi de la crise : au refuge SPA de Chameyrat les abandons augmentent

C'est une conséquence de la crise économique et de la flambée des prix. Les abandons d'animaux augmentent. Leurs propriétaires préfèrent s'en séparer parce que cela revient trop cher. D'autant que la nourriture pour chiens et chats et les accessoires ont eux aussi subi l'inflation.

Un paquet de croquettes pour dépanner

Au refuge SPA de Chameyrat près de Tulle ces abandons économiques sont en nette hausse constate Marion Bassinet, l'une des responsables. Même si souvent la crise a bon dos selon elle. "On a beaucoup de gens dont les finances sont un petit peu limites. Mais étonnement ce ne sont pas les gens qui ont le moins d'argent qui vont abandonner". Beaucoup de gens selon elle n'ont pas envie de faire l'effort et de trouver une solution pour garder leur animal malgré son coût. D'autant que Marion Bassinet rappelle que des aides spéciales existent et qu'une SPA peut dépanner notamment d'un paquet de croquettes ou autres. Ce qui arrive d'ailleurs aussi de plus en souvent au refuge de Chameyrat.

Une liste d'attente

Cette hausse des abandons a commencé il y a un an précise Marion Bassinet. "On a doublé en termes d'abandons notamment chez le chien". Et ces arrivées ne sont pas compensées par les départs. Pour un animal qui est adopté ce sont deux qui arrivent. Résultat, le chenil de 60 places et la chatterie sont archicombles. La SPA a même dû mettre en place depuis un une liste d'attente pour les abandons. "On a des gens qui attendent 6 mois, un an, avant qu'on puisse prendre leur animal". Seul point positif de cette situation : le nombre de candidats à l'adoption est plutôt en hausse. Des journées portes ouvertes dédiées à l'adoption auront lieu le week-end du 14 et 15 mai à Chameyrat comme dans toutes les SPA.