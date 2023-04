Les chiens pas vraiment à la fête à Orléans selon 30 millions d'amis

Depuis 8 ans, le magazine 30 millions d'amis publie chaque année le palmarès des villes où il fait bon vivre avec un chien. 42 villes de plus de 100.000 habitants sont passées au crible sur l'accessibilité à des espaces verts et des parcs canins, sur la proprété et aussi sur des actions de sensibilisation et de prévention autour du bien-être animal. Pour 2023, Lille arrive en tête avec une moyenne générale de 18 sur 20, devant Nice et Montpellier. Orléans est tout en bas du tableau, à la 39ème place, avec une moyenne générale de 5.8 sur 20.

Orléans mal classée faute d'une évaluation complète

" Pour Orléans, c'est un cas un peu particulier" explique Katia Renard, la rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis. "Malgré plusieurs relances, la mairie d'Orléans n'a jamais répondu à notre questionnaire et donc il y a plusieurs critères que nous ne pouvons pas noter. Par exemple, savoir si une journée de l'animal existe sur Orléans, si des actions sont menées sur la maltraitance." Ces critères là permettent en fait d'avoir des points bonus qui comptent dans la moyenne générale. Car, sur le vivre en ville avec son chien, Orléans n'est pas si mal. La capitale de la région Centre-Val de Loire obtient un 14/20 pour l'accès à des espaces verts, un 17/20 pour la propreté.

Un manque criant de parcs canins

En revanche, elle n'a que 3,7/20 pour l'existence de parcs canins, des parcs avec jeux où les chiens peuvent courir en liberté. "C'est vrai que ça manque" confirme Allan, un jeune orléanais rencontré, au parc Sonis, avec son berger belge. "Moi je viens souvent ici parce qu'on peut lâcher les chiens même si théoriquement, on doit les tenir en laisse. Après, il faut aller jusqu'à Charbonnière voire en forêt pour avoir de l'espace. Orléans a donc encore du travail à faire à ce niveau."

" Pour les propriétaires de chiens, c'est important de savoir que leur ville fait des choses"

Depuis les municipales de 2020, Orléans a une conseillère municipale déléguée au bien-être animal. Cet élément peut rapporter des points pour le classement de 30 millions d'amis. "C'est vraiment dommage qu'Orléans ne participe pas activement à ce classement" déplore Katia Renard. " Je ne vais pas dire que des propriétaires de chiens choisissent leur ville de résidence en fonction de notre classement, ce serait très prétentieux. Mais, pour les gens qui vivent dans cette ville, se dire qu'avoir un chien n'est pas un handicap, qu'on fait des choses pour leur faciliter la vie, c'est important."