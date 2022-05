Les chiens sauveteurs de la Baie de Somme ont besoin de vous !

Cette association de passionnés entraîne chaque dimanche une douzaine de chiens à secourir des gens de la noyade. Mais leur bateau est trop abîmé et ses membres lancent donc une cagnotte en ligne.

Linux, un Terre-neuve, s'entraîne à ramener les deux enfants et le bateau au bord de l'eau après une noyade simulée

Les chiens sauveteurs de la Baie de Somme en appellent à la générosité. Ses membres entraînent, chaque dimanche, une douzaine de chiens à secourir les gens de la noyade. Mais leur bateau prend l'eau et ils lancent donc une cagnotte en ligne pour pouvoir en racheter un.

Des entraînements fréquents et un chien médaillé

Aux étangs de pêche d'Abbeville se déroule une drôle de scène : deux enfants jouent tranquillement sur un bateau dans l'eau puis appellent à l'aide. Aussitôt un gros chien noir, un terre-neuve, saute dans l'eau et vient les secourir. Rien de grave, rassurez-vous, il s'agit d'un entraînement des chiens sauveteurs de la Baie de Somme.

Linux et les enfants en plein exercice © Radio France - Lisa Penalver

Ils s'exercent tous les dimanches notamment avec Alain, le président de l'association : "C'est une manière pour eux de se défouler et mon but c'est aussi de faire reconnaître la capacité des chiens dans le sauvetage aquatique."

Entraînement d'un jeune chien au sauvetage dans l'eau © Radio France - Lisa Penalver

Pour le moment, ils ne sont autorisés à intervenir que dans des évènements privés mais un de leurs chiens, Linux, a déjà aidé à sauver un homme de la noyade. C'était l'an dernier, lors d'un triathlon dans les Vosges et il a même été médaillé pour ça.

Un bateau gonflable qui prend l'eau

Parmi leurs activités phares, les chiens s'exercent à ramener un bateau gonflable au bord de la mer ou de l'étang. Seulement voilà, celui celui de l'association prend l'eau.

"On l'a acheté en 2019, au moment de la création de l'association, explique Anthony, le vice-président, et là il est en fin de vie. On le rafistole mais ça devient compliqué."

Seulement, en racheter représente un sacré budget. "Il faut compter au moins 8000 euros et pour une petite association comme la nôtre, seuls on y arrivera pas", indique Anthony.

Lancement d'une cagnotte en ligne

Les membres ont donc créé une cagnotte en ligne, à laquelle vous pouvez participer en cliquant sur ce lien ou en les contactant sur leur page Facebook.

"Ce bateau sera bien rentabilisé parce qu'on a plein d'évènements prévus ces prochains mois dont la participation au triathlon dans les Vosges où Linux avait aidé le monsieur l'an dernier", précise Christelle, la secrétaire de l'association.