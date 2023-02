Les chiffres clés 2022 de la sécurité dans le Loiret

La préfecture du Loiret a présenté ses chiffres de la sécurité pour l’année 2022. Ils sont marqués par une hausse de la délinquance générale avec une forte augmentation notamment des violences intra-familiales. Sur la route, si le nombre d'accident est plus important qu'en 2021, le chiffre des morts est en revanche reparti à la baisse. La préfecture du Loiret a sollicité par ailleurs la création de nouvelles brigades de gendarmerie.

Comme au niveau national, les chiffres de la délinquance, post-années Covid, repartent à la hausse dans le Loiret, une hausse de 9%. Depuis 2017, c’est toutefois une baisse du nombre de faits délictueux qui est enregistré. Dans le détail, les atteintes aux biens sont à la hausse de plus 14%, en particulier en zone gendarmerie avec des cambriolages de locaux d'activité professionnelle ou associative suivi des résidences principales. Les escroqueries économiques et financières ont également augmenté d'un peu plus de 9%. La mise en place d'un réseau de lutte contre les cyber menaces au sein de la gendarmerie du Loiret a permis toutefois de faire baisser de 56% le nombre des infractions.

Hausse des violence faites aux femmes

Les violences aux personnes sont aussi à la hausse (plus 6%). Cette augmentation s'explique par le chiffre à la hausse de victimes de violences intra-familiales (plus 4%). Dans le cadre de ces violences au sein de la famille, le chiffre des violences faites aux femmes est en hausse de près de 14%. Cette augmentation des violences intra-familiales est encore plus sensible en zone gendarmerie (plus 20%), avec 74 % de femmes touchées par ces agressions, menaces, coups et blessures, violences sexuelles et homicides. Trois féminicides ont eu lieu l’an dernier dans le Loiret.

Moins de tués sur la route

Sur la route, le nombre de tués est à la baisse dans le Loiret avec 32 morts l’an passé. Il était de 36 tués en 2011, 59 en 2011. Le nombre d'accident est en revanche à la hausse par rapport à 2021, passant de 434 à 477. Le nombre de blessés sur les routes du Loiret est lui aussi plus élevé, 599 en 2022, 577 en 2021. La première cause de suspension de permis est l'excès de vitesse suivi de la prise de stupéfiants et de la consommation d'alcool.

De nouvelles gendarmeries éspérées

Dans le cadre d’une loi de programmation du ministère de l’intérieur, qui prévoit 15 milliards d’euros sur les cinq prochaines années, 200 nouvelles brigades de gendarmerie devraient être créées sur tout le territoire. Le Loiret espère pouvoir en bénéficier. En concertation avec les élus locaux et la préfecture, la gendarmerie du Loiret s’est positionnée pour la création de cinq nouvelles brigades territoriales. Il s'agit de deux brigades fixe composées de 10 à 16 militaires à Pannes et Trainou et de trois brigades mobiles de six gendarmes pour épauler les gendarmeries de Gien, Patay et Pithiviers.