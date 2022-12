Les chiffres de la délinquance en légère baisse dans le Nord

Il y a du mieux sur le front de la délinquance en cette fin d'année 2022 pour Georges-François Leclerc. "On commence à avoir de très bons résultats et certains sont spectaculaires", souligne le représentant de l'Etat. Le haut-fonctionnaire pointe notamment du doigt les résultats concernant les violences dans les transports.

Violences dans les transports : -28,8% entre novembre 2021 et novembre 2022

Sur l'ensemble de l'année 2022, ce type de délinquance recul de 1%, passant de 684 faits constatés à 677. Une diminution qui peut paraître faible mais dont se félicite le préfet parce que, derrière les chiffres, ce sont des victimes évitées :

"C'est une marche d'escalier qui se dessine : on est en train de descendre dans la violence du quotidien" - préfet du Nord

Autre indicateur en baisse : les vols avec violences (atteintes à l'intégrité des personnes physiques) : - 2,73%. Ce type d'actes a même chuté de 14% entre novembre 2021 et novembre 2022. L'accélération de la baisse de la délinquance en cette fin d'année est attribuée par le préfet aux renforts policiers déployés depuis septembre : 260 policiers supplémentaires et la présence permanente de deux compagnies de CRS (soit 160 hommes) dans la métropole lilloise. "Il faut être là où ça se passe et le résultat est immédiat. Nous avons pour ambition de nous attaquer aux actes de délinquance qui empoisonnent la vie de nos citoyens", précise le préfet qui a donné pour mission à ces renforts policiers de contrôler les transports en commun, d'être visible sur les marchés, les artères commerçantes les samedis, la lutte contre les trafics de drogue et la lutte contre les vols dans le quartier de Wazemmes.

Le préfet affirme avoir mis comme priorité une plus forte présence policière sur deux territoires : le quartier Wazemmes à Lille et la ville de Roubaix.

Record d'expulsions d'étrangers

Autre indicateur souligné par Georges-François Leclerc : le nombre de mesures d'éloignements réalisées par ses services pour les étrangers en situation irrégulière.

1 500 mesures ont été prises en 2022, ce qui constitue un record pour la préfecture.