Les chiffres de la sécurité seront publiés chaque mois, annoncent Gérald Darmanin et Marlène Schiappa

Les chiffres de la sécurité seront publiés chaque mois, à partir d'octobre, ont annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, dans Le Parisien. "Nous avons pris la décision de faire conjointement un point presse mensuel sur tous les sujets (...) pour communiquer l'ensemble des résultats de nos services. Il se tiendra à Beauvau, à partir d'octobre", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

Ce bilan de l'activité des forces de l'ordre comprendra six points : "la lutte contre les stupéfiants, les chiffres des violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, les heures de patrouilles pédestres sur la voie publique des gendarmes et des policiers, celles dans les transports publics également, le nombre de dérives sectaires signalées, et aussi le thème de l'immigration et de l'asile".

Je pense profondément que la France est malade de son insécurité. - Gérald Darmanin au Parisien

Le gouvernement veut pénaliser les "certificats de virginité"

Dans cet entretien, Gérald Darmanin annoncer qu'il allait "proposer de pénaliser" les certificats de virginité, dans le cadre du projet de loi contre les séparatismes que le gouvernement prépare pour cet automne. "Certains médecins osent encore certifier qu'une femme est vierge pour permettre un mariage religieux, malgré la condamnation de ces pratiques par le Conseil de l'Ordre des médecins, a affirmé le ministre. On va non seulement l'interdire formellement, mais proposer la pénalisation."

Dans le projet de loi, le gouvernement prévoit également d'inscrire "qu'aucun élu ne pourra prendre de dispositions pour favoriser l'inégalité entre les femmes et les hommes pour mettre en place des pratiques communautaires, comme réserver des horaires de piscine à un sexe plutôt qu'un autre".

Le projet de loi contre les séparatismes doit être au menu du séminaire gouvernemental de mercredi.

Vers une interdiction des gaz hilarants ?

Très prisé par les jeunes, le protoxyte d'azote est présent notamment dans les bonbonnes de crème chantilly. S'il est inhalé, ce gaz possède des propriétés hilarantes, mais il peut s'avérer très dangereux. Gérald Darmanin dit avoir demandé "à mon administration de me proposer des dispositions pour interdire purement et simplement l'utilisation des cartouches ou capsules de protoxyde d'azote". Selon lui, "cela pourrit le quotidien de nombreux Français".

Dans certaines communes, la vente de protoxyde d'azote est déjà interdite aux mineurs. C'est le cas à Nantes dans certains commerces, Evreux ou encore dans plusieurs villes d'Île-de-France.

Accélérer la naturalisation d'étrangers en première ligne pendant le confinement

Marlène Schiappa a , quand à elle, affirmé vouloir "accélérer la naturalisation des personnes de nationalité étrangère en première ligne lors du confinement". Cela pourrait concerner des éboueurs, des infirmiers, des médecins ou encore des caissiers "qui ont entamé le parcours pour devenir français".