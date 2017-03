Les chiffres du chômage encourageants en février en Côte-d'Or

Le chômage a reculé de 0,5 % en février et de 6,7 % en un an, dans notre département. C'est 100 chômeurs de moins en un mois en Côte-d'Or.

Les chiffres du chômage pour la Côte d'Or viennent de tomber, et ils sont plutôt bons, puisqu'il y a moins de demandeurs d'emploi en février qu'en janvier : 0,5 % de moins exactement soit 100 chômeurs en moins dans notre département.

Cela suit la tendance de l'année puisqu'en un an, le nombre de demandeurs d'emploi en Côte d'Or a baissé de 6,7 %. En Bourgogne-Franche-Comté, fin février, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A s'établit à 130 600. Ce nombre augmente de 1,0 % sur trois mois, soit 1 230 personnes de plus, il recule de 0,5 % sur le mois de février par rapport au mois de janvier et recule également de 4,9 % sur un an.

En France, le chômage est en légère baisse en février, de 0,1 %, soit 3 500 demandeurs d'emploi de catégorie A en moins.

