Les chocolatiers Trogneux mobilisés pour Notre Dame de Paris

Amiens, France

Une cathédrale d'Amiens en chocolat vendue pour participer à la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris défigurée par un incendie le 15 avril au soir. L'idée de cette gourmandise solidaire a été lancée la nuit même de l'incendie, les premières cathédrales en chocolats vendues dès le lendemain matin. Pour les réaliser, la célèbre famille amiénoise utilise d'anciens moules de la façade de la cathédrale d'Amiens récupérés dans les archives de la chocolaterie.

Des moules de la façade de la cathédrale d'Amiens ont été ressortis des archives Trogneux ! © Radio France - Elodie Touchais

L'intégralité de la vente est reversée à la fondation du patrimoine

Ces cathédrales sont vendues 5 euros et l’intégralité de l'argent est reversé à la fondation pour le patrimoine explique Jean-Baptiste Trogneux qui jure n'avoir recherché "aucun coup de com" . "En plein rush de Pâques, on n'en a pas besoin" selon le directeur 6ème génération de la chocolaterie dont les ateliers de production sont à quelques centaines de mètres de la cathédrale Notre Dame d'Amiens. "On imagine très bien la douleur que représente cet incendie" poursuit Jean-Baptiste Trogneux qui dit avoir voulu donner à ses clients "la possibilité d'agir pour Notre Dame de Paris"

Les cathédrales en chocolat font un carton !

En deux jours, un millier de cathédrales d'Amiens en chocolat ont été vendus. Une production limitée au nombre de moules existants ! Il n'y en a que vingt-deux et avec un temps de séchage de trente minutes pour le chocolat, ce sont en moyenne 400 cathédrales qui sont chaque jour créées. Pas assez pour faire face à la demande malgré une production à la chaîne depuis mardi matin reconnait Mathias Bloquet, maître chocolatier. La vente est désormais limitée à deux cathédrales par personne ! "C'est extraordinaire, on a même maintenant des commandes" se réjouit Patty, la responsable du magasin de la rue des Vergeaux à Amiens

300 cathédrales commandées et livrées après les fêtes de Pâques

Chaque jour, 400 cathédrales en chocolat sortent des ateliers Trogneux © Radio France - Elodie Touchais

Les ateliers de la chocolaterie Trogneux ont dû se réorganiser. Sur les treize personnes mobilisées pour les fêtes de Pâques, un chocolatier est détaché sur la production des cathédrales en chocolat. En plus de la vente en magasin ( quand il en reste !), il est possible de commander. 300 cathédrales solidaires sont déjà réservées et seront livrées après les fêtes de Pâques.

Pour les nouvelles commandes, il faudra patienter jusqu'en mai pour croquer, pour la bonne cause, dans cette version chocolatée de la cathédrale d'Amiens !