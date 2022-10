Les chocolats de la maison Mercier s'exposent à Paris

Un carré avec le café, une barre au gouter, en poudre au petit déjeuner... Le chocolat est pour beaucoup un petit plaisir du quotidien. En France, on en consomme un peu plus de 13 kilos par an et par habitant selon le syndicat du chocolat. Des amateurs de plus en plus exigeants : "Aujourd'hui, le consommateur veut aller vers un chocolat de plus en plus tracé. Il veut en savoir plus sur les terroirs, les pays de production, les modes de fabrication" se félicite Daniel Mercier, chocolatier à Baugy dans le Cher et président du club "Chocolatier engagé" qui réuni une centaine de membres en France, en Suisse et au Luxembourg.

ⓘ Publicité

Faire gouter aux producteurs

Ce club permet de garantir quelques règles : "Pas de travail des enfants, pas de déforestation. Et on réduit les intermédiaires pour aller vers du circuit court. Par exemple, au Cameroun, il y avait 4 à 6 intermédiaires entre le producteur et l'exportateur, qui à chaque fois prennent des marges. On a réussi à mettre en place une relation directe entre la coopérative et les acheteurs. Et ce sont les producteurs qui fixent les coûts, et pas le marché". Une façon de permettre aux producteurs de mieux vivre de leur travail, alors que la majorité d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.

Daniel Mercier a formé les producteurs aux techniques de fermentation du cacao. Et il est allé faire gouter ses productions finies aux cultivateurs : "Beaucoup n'avait jamais gouté de chocolat ! C'est fou quand on y pense ! C'est comme si des céréaliers n'avaient jamais mangé de pain..."

Le retour du praliné

Si les palais se sont éduqués, "comme on déguste un vin, on apprend à déguster du chocolat", le chocolat noir continue de tirer son épingle du jeu. "Mais nous avons aussi un très bon chocolat au lait à 47% de cacao, avec une belle longueur en bouche...". C'est d'ailleurs l'un des préféré de Daniel Mercier : "Avec du praliné feuilleté ou rocher, à base de noisette du Berry... On a des choses exceptionnelles !". Les chocolats au praliné sont parmi les plus vendus dans la boutique de Daniel Mercier, qui voit émerger aussi une tendance pour les chocolats aux épices, "et notamment au poivre".

Tendance qui devrait se vérifier à Noël, la période où s'effectue le plus gros des ventes : selon le syndicat des chocolatiers, Noël représente en France un chiffre d'affaires de 694 millions d'euros pour les chocolatiers, avec plus de 30.000 tonnes de chocolats vendus.