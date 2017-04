Pâques : une affaire en or pour les chocolatiers

A une semaine de Pâques, les lapins et les chocolats sont déjà en vente dans les chocolateries et les grandes surfaces.

Pâques est une période importante pour les pâtissiers et les chocolatiers qui vont jusqu'à doubler leur chiffre d'affaire. Pendant plusieurs jours la pâtisserie Kubler, avenue des Vosges à Strasbourg, a respecté une organisation rigoureuse pour fabriquer ses chocolats de Pâques.

Philippe Volck, chef pâtissier de la pâtisserie Kubler valorise les pâtisseries et les chocolats traditionnels © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Philippe Volck, chef pâtissier de la pâtisserie Kubler, nous a reçu dans sa pâtisserie : " Pâques est une période très variée pour le chocolat, surtout en Alsace. Il y a une plus grande variété de chocolats qu'à Noël. C'est toute une technique pour préparer le chocolat. "

Fabriquer des chocolats : un savant dosage

D'abord, il faut faire fondre le chocolat à 45 degrés, le baisser à 28 degrés puis remonter la température à 32 degrés. Si les températures sont respectées, le moulage peut ensuite être commencé.

A Pâques, les lapins en chocolat sont déclinés sous de multiples formes © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les chocolats de Pâques sont travaillés, fondus et moulus par une quinzaine de pâtissiers qui cuisinent dans le "laboratoire" de la pâtisserie Kubler. Philippe Volk assure : "Nous sommes des chimistes. Pour assembler les éléments, nous avons des astuces." Mais acheter du chocolat haut de gamme a un coût dans la pâtisserie Kubler, les lapins en chocolat coûtent entre trois et soixante euros en fonction du poids et de la taille. En Alsace, acheter du chocolat est une tradition. La pâtisserie Kubler a sa clientèle. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter son chocolat chez un artisan. Certains préfèrent aller au supermarché.