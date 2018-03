Même s'ils ne sont pas unanimes, la majorité des chômeurs rencontrés en Dordogne approuvent la volonté du gouvernement de mieux contrôler les chômeurs. Le département compte un peu plus de 30.000 personnes sans emploi.

Une image dégradée par certains

Rachel se rend depuis deux ans au centre Pôle emploi de Périgueux. Cette trentenaire originaire d'Atur vient tout juste de retrouver un travail. Elle est désormais femme de ménage. Rachel comprend les annonces du gouvernement : "Contrôler les chômeurs c'est une bonne idée car certaines personnes sans emploi ne font pas forcément les démarches pour retrouver du travail."

Même si 14% des chômeurs sont effectivement des fraudeurs d'après les chiffres de Pôle emploi, "il faut cibler les fraudeurs, tous ceux qui font passer les chômeurs pour des moins que rien", rajoute Caro, ancienne militaire, à la recherche d'un emploi à Périgueux. Elle craint malgré tout que les démarches soient alourdies comme Yori, un habitant de La Douze. "Pour se déplacer, c'est chiant. S'il y a plus de contrôles et qu'il faut venir à chaque fois, ce n'est pas évident", explique le jeune homme.

Le gouvernement souhaite également redéfinir la notion d'"offres d'emploi raisonnables". Aujourd'hui, un chômeur depuis 1 an doit accepter une offre s'il s'agit d'un poste similaire à son ancien travail, qu'elle se situe dans la même zone géographique et à un même salaire. Désormais, ce serait au chômeur lui-même de définir ses critères en acceptant d'être payé 25% de moins qu'auparavant.

La mesure fait débat devant le Pôle emploi du boulevard du petit change à Périgueux mais elle intéresse Océane, 19 ans avec un BTS Tourisme en poche. La jeune femme est prête à travailler dans un autre secteur : "Là ils m'ont proposé un poste gardienne de cimetière et je me dis pourquoi pas ! Personne ne m'embêterait et je m'occuperai des tombes".

En revanche, la majorité des chômeurs rencontrés ne souhaitent pas travailler trop loin de leur domicile.