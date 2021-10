Les chrysanthèmes fleurissent toujours sur les tombes à la Toussaint

Le chrysanthème reste un incontournable de la Toussaint chez Hortipassion, même s'il est de plus en plus concurrencé par les compositions florales

On pourrait le croire désuet ou daté : le chrysanthème reste un incontournable pour la Toussaint. Dans les serres de Hortipasion, à Vignacourt, Carole Wiel-Rouvillon les vend par dizaines depuis une semaine. Le mois d’octobre représente 15% à 20% du chiffre d’affaires annuel.

Un classique concurrencé

La serre s’est vidée avant même la Toussaint. Certains anticipent pour choisir leur plante, à l’image de Michel et Mélinda. Pas question de faire l’impasse sur la fleur référence pour rendre hommage aux morts : ils repartent avec trois plantes jaunes et deux mauves sous les bras. "C’est une tradition chaque année. On prend toujours des jaunes pour les femmes, des mauves pour les hommes", explique le retraité. _"Il ne faut pas les prendre trop fleuris_, mais avec beaucoup de boutons, pour qu’ils fleurissent ensuite", ajoute Melinda.

"Cette année, les mauves sont partis comme des petits pains ! confirme Carole Wiel-Rouvillain. Même chose pour les marrons-dorés. Il me reste davantage de jaunes et de blancs, qui sont pourtant les classiques." Le chrysanthème reste un incontournable. "La majorité des ventes, c’est les chrysanthèmes pomponettes, précise l’horticultrice. Ceux à grosse tête ont perdu un peu de mode, car ils sont moins résistants lors des premières gelées."

Les trois quart de la production de Carole Wiel-Rouvillain a trouvé preneur avant même le week-end © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Retour à la normale

Un phénomène accentué par l’impossibilité pour beaucoup de commémorer la Toussaint en 2020, avec des déplacements inter-régionaux interdits. "Beaucoup de familles qui n’ont pas pu fleurir les tombes l’an dernier, avec les limitations de déplacement, nous en demandent à nouveau, indique l'horticultrice. On a une petite hausse des ventes en 2021. Certaines prennent aussi des compositions florales avec qui durent tout l’hiver, car ils sont loin, mais sans abandonner le chrysanthème."

"C’est _une tradition ancrée chez les français_. Certains commandent par téléphone, ou envoient un proche acheter les chrysanthèmes pour eux, précise Carole Wiel-Rouvillain. Ce n’est pas du click and collect, mais presque !" Les retardataires qui s’y prennent ce dimanche voire lundi risquent donc de se retrouver le bec dans l’eau, prévient l’horticultrice : "il n’y a pas beaucoup de chances d’en avoir ! Il en restera peut-être encore un. Autrement, il faut se tourner vers d’autres fleurs qui durent longtemps."