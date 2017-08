La migration des cigognes a commencé et passe par l'Hérault.

Les cigognes sont arrivées dans l'Hérault. On a vu les oiseaux migratoires à Montpellier, sur l'étang de l'Or, mais aussi vers Frontignan, Villeveyrac ces derniers jours.

La migration qui commence chaque année autour du mois d'août va se poursuivre jusqu'en novembre. Alors c'est toujours plaisant, magique de voir des cigognes, mais c'est loin d'être extraordinaire. Certaines sont de passage, d'autres resteront chez nous tout l'hiver. La faute au réchauffement climatique.

La LPO qui soigne actuellement 2 cigognes, une adulte, et un bébé , qui auraient percuté des pilones. Elles seront renvoyées dans la nature une fois soignée sur le centre de Villeveyrac. Les cigognes viennent de l'Est de la France, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse, essentiellement.

En France, il y a 2500 couples de cigognes.