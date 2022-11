Les cimetières de Toulouse, moins fréquentés, vont-ils retrouver des adeptes grâce aux visites guidées ?

En cette période de la Toussaint, beaucoup de familles vont se rendre sur les tombes de leurs proches. Mais les cimetières toulousains sont de moins en moins fréquentés. "Il y a beaucoup de tombes abandonnées, il y a quelques années il y avait plus de monde, plus de fleurs", décrit Thierry, gardien du cimetière de Rapas, près de St Cyprien. Ghislaine Delmond, chargée des cimetières et des pompes funèbres à Toulouse Métropole, pense que l'explication est dans "l'éclatement géographique des familles. Malgré tout, on voit que les jeunes semblent de plus en plus intéressés par ce qui touche au funéraire."

Des visites guidées dans les cimetières toulousains

Ghislaine Delmond explique que des visites thématiques permettent aussi de "faire vivre" les cimetières. Une bonne manière de découvrir des personnalités toulousaines enterrées, comme le résistant toulousain Marcel Langer, ou le député et journaliste Armand Duportal.

La tombe de Marcel Langer, au cimetière Terre Cabade de Toulouse © Radio France - Mathieu Ferri

Des guides vous renseignent sur l'architecture et parfois la flore. Terre-Cabade est un cimetière 'jardin', avec de beaux arbres, des fleurs. Il ne faut pas hésiter à venir découvrir cet aspect", explique Elena Bourdariès, conférencière à l'Office de tourisme de Toulouse. Une visite est d'ailleurs organisée ce dimanche 6 novembre 2022, à 15h, on peut s'inscrire à l'office de tourisme au donjon du Capitole ou en ligne.

Trois cimetières de Toulouse à saturation

Alors que les visiteurs se font plus rares dans les allées, à l'inverse les concessions, elles, sont quasi-complètes... Les trois plus grands cimetières des 11 que compte Toulouse, dont celui de Rapas, sont pleins, mais il y a plusieurs solutions. D'abord la crémation augmente : "42% de familles de Toulousains ont demandé une crémation en 2021, et cela augmente de 1% par an ; or la crémation demande moins d'espace", explique Ghislaine Delmond. "On a aussi prévu des agrandissements à Lalande et Montaudran". Troisième levier : la reprise des tombes. "Si la tombe arrive à échéance ou est en déshérence, on peut la reprendre. La procédure est longue et encadrée, et comme il y a un caractère irréversible on prend toutes les garanties", détaille Ghislaine Delmond.

Mois d'attente dans les crématoriums

Concernant la crémation, un nouveau crématorium a ouvert, en bordure de Toulouse et St-Orens, cette année, et un autre à Villefranche-de-Lauragais . Auparavant, il n'y avait qu'un en Haute-Garonne, celui de Cornebarrieu. "On avait des délais d'attente de 8 jours, c'était insupportable pour les familles", reconnait Ghislaine Delmond. "Aujourd'hui on est à 2 ou 3 jours", assure-t-elle. "On développe aussi les colombariums et les espaces de dispersion (des cendres) dans les cimetières. On a une zone de dispersion dans chaque cimetière à présent. "

Toulouse Métropole peut prendre en charge dans certains cas des obsèques et vous aider dans les démarches administratives ; il faut pour cela contacter le Pôle funéraire.