Les cinémas dans la tourmente avec l'interdiction de manger ou de boire dans les salles

"C'est incompréhensible comme mesure, peste Dévy Thuillier, le directeur du CGR à Bourges. Le mois de janvier c'est toujours un mois avec une faible fréquentation. Généralement, on fait 20 à 30 % de remplissage sur les trois premières semaines du mois. Et encore, ça c'est le week-end. Vous croyez vraiment qu'avec cinquante personnes dans une salle qui peut en accueillir 580, le fait que certains mangent ou boivent un café va accélérer la transmission du Covid ?"

Pendant trois semaines, à partir de lundi prochain, il sera interdit de manger ou de boire dans les salles de cinéma. Cette mesure a été annoncée par Jean Castex parmi plusieurs autres visant à ralentir la reprise de l'épidémie de Covid. Et elle a un fort coût pour les multiplexes comme celui de Bourges car la confiserie représente près de 16 % du chiffre d'affaire des distributeurs de cinéma en France.

Un gros manque à gagner

"Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce à la confiserie qu'on se rémunère, explique Dévy Thuillier. La vente de places de cinéma permet tout juste de payer les factures et les employés mais c'est tout. Si on peut investir dans de la technologie et continuer de s'améliorer, c'est grâce à la confiserie. Mais là on va juste vivre trois semaines blanches. Il va falloir qu'on trouve une solution pour payer les salaires, c'est ça la vérité. On a réembauché des gens pour la confiserie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos employés ? On était revenus quasiment à plein régime mais on nous empêche de travailler."

Ce sont finalement les petits distributeurs de cinéma qui s'en sortent le mieux dans cette histoire. Généralement, leur public a moins l'habitude de manger devant les films et la confiserie représente une part très faible de leur chiffre d'affaire. C'est le cas de l'Eden Palace, à Argenton, un complexe qui possède un seul écran.

Peu d'impact pour les petites salles

Pour se restaurer, pas de stand mais seulement un distributeur automatique réapprovisionné en moyenne toutes les deux semaines. "L'impact de la mesure est assez réduit, confie Johanes Richard, projectionniste. C'est à peu près 200 € par trimestre de manque à gagner, ça n'est pas très important. J'imagine que c'est plus problématique pour la société qui approvisionne les distributeurs."

La mesure est surtout embêtante pour les quelques jeunes qui peuvent venir quand l'Eden Palace diffuse une grosse affiche et qui, eux, ont plus tendance à consommer de la nourriture ou des boissons pendant les séances, selon lui. Il plaisante même en racontant l'avantage que présente l'interdiction de se restaurer dans les salles : "Ça fait moins de saleté, il n'y a pas à nettoyer la salle après".