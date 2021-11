Les cinq choses à savoir sur les festivités de Noël à Cherbourg-en-Cotentin

Du 3 au 26 décembre, la ville de Cherbourg-en-Cotentin va se parer de ses habits de fête. "Des festivités très riches : on voulait faire quelque chose de chaleureux. On l'a bien vu l'an passé : avec la crise sanitaire, on a besoin de retrouver des traditions", explique Odile Lefaix-Véron, adjointe en charge de la vie associative à Cherbourg-en-Cotentin. Plusieurs événements sont programmés.

Illuminations : top départ le 26 novembre

Un millier de motifs lumineux va illuminer une centaine de rues et de places de Cherbourg-en-Cotentin. Des illuminations qui seront lancées le 26 novembre à 17 heures. Il s'agit de Led, "pour des questions d'économie d'énergie et de développement durable". La ville va scintiller de blanc, d'argent et de doré. "On a cherché à harmoniser avec les communes déléguées. Par exemple, la rue du Val de Saire entre Cherbourg et Tourlaville". Un grand panneau est également installé au rond-point Malraux à La Glacerie. La location des motifs lumineux représente une somme de 350.000 euros.

Une soirée de lancement le 3 décembre

La compagnie Transe Express ouvrira le bal des festivités avec son spectacle musical "Les Tambours" le vendredi 3 décembre à partir de 17 heures, dans le centre-ville. Quatre professeurs du conservatoire de musique proposeront également un concert sur le thème de noël sur la place de Gaulle de 18 heures à 19 heures. Et puis après le succès des Facéties l'an passé, Cherbourg-en-Cotentin a invité Spectaculaires, agence rennaise spécialisée dans les projections et spectacles lumineux. Une scénographie dans le centre-ville de Cherbourg plongera les spectateurs dans une ambiance surréaliste, avec des lumières et des ombres projetées sur les bâtiments et le sol. Notez que des scénographies seront proposées tous les soirs à la tombée de la nuit place de l'Etoile et place centrale, et du vendredi au dimanche place de Gaulle. Des animations sont également prévues dans chaque commune déléguée.

Faites vos vœux !

Un marché de noël sera installé place de Gaulle du 3 au 26 décembre. Il comporte au total 25 chalets - dont celui du Père Noël et sa mini-ferme - où vous pourrez faire le plein de cadeaux ou encore déguster un vin chaud. Ce marché sera ouvert tous les jours de midi à 20 heures, et de 10 heures à 20 heures du jeudi au samedi. Le port du masque est obligatoire. Nouveauté cette année autour de la fontaine Mouchel : une forêt des vœux. 180 sapins au total, sur lesquels vous pourrez accrocher vos plus jolies pensées. 30.000 sapins cartonnés vont être distribués à partir de mardi par les commerçants autour de la place et aux Eléis.

Le retour de la parade du Père Noël le 19 décembre

C'est un des grands temps forts des festivités de noël, et il n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier à cause du covid. La parade du Père Noël fait son grand retour le dimanche 19 décembre, de 15 heures à 17h30. Petite subtilité : il partira de son chalet place de Gaulle, avant de parcourir le centre-ville de Cherbourg et distribuer des friandises, et de finalement prendre le bateau pour sa grande mission autour du monde !

Pas de patinoire

En 2020, l'installation de la patinoire éphémère avait été annulée en raison du contexte sanitaire. Rebelote en 2021. "Nous n'installons plus la patinoire sur la place de Gaulle, de façon à avoir un marché très aéré. Nous avions prévu de la mettre dans la salle des fêtes. Sauf que cette salle est toujours occupée pour la vaccination contre le covid", explique Odile Lefaix-Véron. Une patinoire éphémère qui pourrait faire son retour en 2022. A noter qu'il n'y aura pas non plus de piste de luge.