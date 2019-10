Les cinquante ans de la patinoire d'Anglet célébrés ce mois-ci

Anglet, France

La patinoire d'Anglet s'est d'abord appelée "palais des glaces". Il est inauguré le 21 juin 1969. Derrière cette construction improbable, un promoteur, Jean-Philippe Lépine, qui venait de voyager au Canada. Il est à ce point conquis par le patinage qu'il construit au total cinq patinoires (entre autres, celles de Bergerac et Limoges) dont celle d'Anglet à l'embouchure de l'Adour.

La genèse de la patinoire (par Alain Fourré)

L'aventure tourne court en 1975. La patinoire privée édifiée sur une parcelle de 4 hectares devient propriété communale et rouvre le 12 juillet 1976. Le bâtiment est rénové en 1997 puis 2012. Aujourd'hui, il fait travailler 18 agents municipaux de 06h30 à 23h30 du lundi au dimanche. La patinoire accueille aujourd'hui trois sections sportives résidentes (patinage et hockey sur glace). Elle reçoit aussi des stages en été avec des sportifs de toute la planète (Canada, Suisse, Russie etc...)

Tout ce qu'Anglet doit à sa patinoire

La renommée d'Anglet s'est construite grâce à sa patinoire et ses utilisateurs : son équipe de hockey sur glace l'Hormadi et ses patineurs artistiques. Pour Christophe Latxague, ex joueur de l'hormadi, ancien instructeur et ancien directeur de la patinoire (92 et 93) cela ne fait pas de doute. L'Anglet Hormadi Club est né en 1970. Très vite, les joueurs de l'équipe angloye évoluent en élite. L'Hormadi accède en ligue Magnus lors de la saison 2017/2018.

Trois generations de directeurs de la patinoire : (à partir de la droite) Alain Fourré, Xavier Daramy et Christophe Latxague © Radio France - Jacques Pons

La patinoire d'Anglet en chiffres :

surface totale du bâtiment : 6203 mètres carrés

capacité : 1200 places

surface de la piste : 1456 mètres carrés

De gauche à droite à la patinoire : Sylvie Vaquero (directrice du sport), Christophe Daramy, Joelle Turcat, Claude Olive (le maire), Serge Prévautel (adjt au maire en charge des sports) et Alain Fourré © Radio France - Jacques Pons

La fréquentation de la patinoire d'Anglet :

41 235 patineurs lors des séances publiques

15 350 patineurs scolaires

505 licenciés sportifs (hockey et patinage)

2040 surfaçages annuels

Pour les 50 ans de la patinoire plusieurs rendez-vous du 4 au 6 octobre :