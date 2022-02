Les cirques avec animaux perdent leur combat contre la ville de Montpellier

C'est perdu pour les cirques avec animaux à Montpellier. Le tribunal administratif a rejeté le recours de l'association de défense des cirques de famille qui demandait l'annulation de la délibération de la ville de Montpellier du mois d'octobre 2020. Dans cette délibération la ville n'interdisait pas au sens propre les cirques avec animaux sur la commune mais faisait le vœu qu'une réglementation nationale soit prise.

Une subtilité qui a lui a permis de ne plus accueillir de cirque avec animaux tout en respectant la loi. Car ce simple vœu pour interdire les cirques avec animaux n'avait pas de valeur juridique. C'était un souhait qu'un jour une réglementation nationale soit votée en ce sens. La ville avait malgré tout assortie le texte d'une mise en garde : "la ville utiliserait toutes les compétences à sa disposition pour interdire la venue de cirques avec animaux sur son territoire". Autrement dit, dès qu'un cirque demanderait à s'installer sur un terrain communal, ce serait refusé.

De fait, depuis octobre 2020, la ville de Montpellier n'a pas eu à s'opposer à la venue d'un cirque avec animaux puisqu'aucune demande n'a été déposée.

Cette décision du tribunal administratif va à l'encontre de l'avis des conclusions du rapporteur public qui avait suggéré l'annulation de la délibération municipale (il est très rare que le tribunal administratif ne suive pas l'avis du rapporteur public. L'association de défense des cirques était donc confiante.)

Cette décision est évidemment une satisfaction pour la ville de Montpellier. "_La Ville est particulièrement soucieuse du bien être animal. Elle s'inscrit dans un mouvement de fond. Montpellier a été pionnière et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans son sillage, plusieurs communes ont pris exactement le même type d'actes et que au niveau national, grâce à ces initiatives locales, les choses bougent puisque une réglementation est sur le point d'éclore "_explique Maitre Romain Geoffret, avocat de la ville de Montpellier dans ce dossier

Nous allons déposer dès demain une demande pour installer un cirque avec animaux à Montpellier puisque la justice nous dit que la délibération n'était pas une interdiction mais un simple vœu

L'association de défense des cirques de famille qui avait déposé le recours est bien sûr déçue de la décision juridique. Mais elle interprète cette décision sous un autre angle aussi : puisque la délibération de la ville n'était pas une interdiction mais un simple vœu, cela signifie que les cirques avec animaux sont autorisés. Elle entend donc dès ce mercredi déposer une demande à la ville de Montpellier pour faire venir un cirque avec animaux.

"On s'aperçoit que la décision du tribunal a pris le parti de dire que la délibération n'interdit pas l'installation des cirques avec animaux et que c'est donc pour cela qu'elle n'était pas attaquable. Donc, la conséquence, elle est très simple, c'est que nous allons dès demain faire une demande d'installation et on voudrait bien voir que la ville de Montpellier nous répondre qu'elle refuse l'installation d'un cirque détenant des animaux. Parce que je vous rappelle qu'il y a une loi qui est intervenue le 30 novembre 2021 et qui autorise formellement les cirques à détenir des animaux jusqu'en 2028. Donc, on va s'installer à Montpellier." explique Cyrille Emery, délégué général de l'association de défense des cirques de famille.

Si la mairie venait à refuser cette demande, l'association demanderait alors la médiation du préfet.

Les cirques avec animaux, ce n'est pas de la maltraitance, les éléphants en Asie sont des animaux domestiques

L'association rappelle qu'il n'y aucune maltraitance animale dans les cirques. "Ce n'est pas de la maltraitance pour un chat d'avoir un chat, ce n'est pas de la maltraitance pour un chien d'avoir un chien. Je ne vois pas pourquoi ce serait de la maltraitance, d'avoir un cheval, d'avoir des chameaux, d'avoir des zèbres, d'avoir un éléphant. Je vous signale que la plupart des éléphants en Asie sont des animaux domestiques qui travaillent avec l'homme depuis des milliers d'années. Alors, il reste éventuellement la question des fauves. Je vous rappelle une chose, c'est qu'ils sont dans des cages parce que c'est la loi qui l'impose, mais que quand un cirque est à l'arrêt, ils sont dans les aires de détente à leur disposition. Ils ne sont pas dans les camions, contrairement à ce que disent les militants animalistes. On peut trouver que les aires de détente sont trop petites. Nous, on est prêt à en discuter, mais on veut bien discuter, mais avec des gens qui veulent aussi discuter avec nous, pas avec des ennemis."

