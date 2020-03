Les citadins venus pour le confinement font nettement augmenter la population de l'Yonne

A en croire l'étude menée par Orange, plus de 30.000 personnes seraient venues passer le confinement dans l'Yonne. Le chiffre est impossible à vérifier dans l'immédiat, mais la réalité est bien là : de très nombreux citadins ont quitté leur domicile pour s'établir dans notre département le temps du confinement.

Certains villages peuplés comme en été

Dans un village touristique comme Noyers-sur-Serein l’afflux a été immédiat rapporte Valérie Rougier, elle tient une des deux épiceries du village : "quand ils l'ont annoncé (le confinement), le mardi après-midi et le mercredi, ça a été une augmentation bien significative. Ce sont des gens de Noyers, d'anciens habitants, des jeunes qui sont partis travailler en région parisienne et qui ont toujours leur maison ici. C'est un peu le même flux que l'été. _On augmente (en chiffre d'affaire), à peu près de 30%_."

Des Franciliens qui louent des gîtes

Dans le sud de l'Yonne, un commerçant rapporte que plusieurs gîtes ont été loués dans son village, dans l'urgence par des familles d'Île-de-France.

L'inquiétude de plusieurs élus

Chiffre d’affaire parfois en hausse pour les commerçants mais inquiétude de plusieurs élus. Le président du Parc du Morvan, par exemple, parle de populations qui présentent un "risque sanitaire" car l’Île-de-France est la région qui compte le plus de décès. Il invite ces néo-ruraux à ne sortir « absolument » pas, rappelant que le territoire est un désert médical, même si "le Morvan a vocation à être un havre où se réfugier", ajoute Sylvain Mathieu. Même inquiétude exprimée par le maire de Quarré-les-tombes Bernard Ragage qui rappelle l'éloignement de son village des hôpitaux.

Des nouveaux habitants plutôt respectueux des consignes

Dans les faits, ce confinement des citadins est respecté estime Jean-François Gallon, caviste à Quarré les tombes, dans le Morvan : "je ne les vois pas. _Ils sont arrivés, ça c'est sûr_, mais pour l'immense majorité d'entre eux et peut-être plus que certaines personnes du village, ils respectent vraiment les consignes. Ils sont venus se confiner, ils ne sont pas venus en vacances."

Les étudiants revenus chez leurs parents

A ces familles, s’ajoutent les étudiants. Il n’y a pas d’université dans l’Yonne, la plupart font leurs études à Dijon et Paris et beaucoup sont rentrés chez leurs parents d’où ils continuent à suivre leurs cours en ligne.