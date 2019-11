Les cités administratives de Limoges et Tulle vont être rénovées

Le gouvernement lance une vaste opération de rénovation des cités administratives. Le Ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, annonce de gros investissements sur cinq ans. Et deux grands sites du Limousin sont concernés: les centres de Limoges et de Tulle.