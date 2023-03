Les citoyens estiment qu'il faut passer à la vitesse supérieure dans la mobilisation, selon Fred Laurent (CGT)

À la veille de l'allocution d'Emmanuel Macron et au lendemain du rejet des deux motions de censure déposées à l'assemblée contre le gouvernement, les syndicats appellent à la poursuite de la mobilisation. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Fred Laurent espère que le texte soit en partie ou totalement censuré par le Conseil constitutionnel. "On a vu à quel point le déni de démocratie politique et social était ce qui prévalait pour notre gouvernement. Mais l'intersyndicale regarde ce qui se se passe dans les entreprises et dans la rue. On est sur une mobilisation qui est assez spéciale. Ça n'est pas à la même hauteur partout, mais beaucoup d'entreprises rejoignent la mobilisation".

Du jamais vu en Vaucluse

Le secrétaire départemental de la CGT en Vaucluse estime que " c'est du jamais vu dans notre département. La défiance est totale envers le gouvernement ". Fred Laurent concède toutefois que le gouvernement " n'entend ni la rue, ni l'Assemblée nationale, ni le sénat". Pas question de se décourager pour autant. "On continuera. J'ose le dire, mais nous sommes face à un gouvernement qui a les mêmes comportements que les pays qui sont dirigés par des dictateurs. On pense que l'on peut et que l'on va gagner et les salariés l'ont bien compris ".