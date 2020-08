Après le Covid, les clients d'un épicier ambulant du Tarn l'aident à racheter un nouveau camion

Depuis 20 ans, Philippe Cros dessert une trentaine de villages auprès de Mazamet. L’épicier ambulant a notamment fait un carton pendant le confinement. Mais son camion a été mis à rude épreuve et doit être changé.

Dans les petits villages autour de Mazamet, Aussillon, La Bruyère, Saint-Amand dans le Tarn, mais aussi dans l’Aude beaucoup le connaissent. Philippe Cros est épicier ambulant. Son camion, c’est une caverne d’Ali-Baba où on trouve tout. Fromage et jambon à la coupe mais aussi papier toilettes et tapette à mouches.

La caverne d'Ali-Baba © Radio France - SM

Son camion, il s’appelle le panier d’Ange. Et c’est vrai que pour plein de gens, Philippe l’épicier est vraiment un ange-gardien. Pour certaines Mamies, Philippe Cros fait les courses, rempli les placards, emmène des lettres à la poste. "Certains clients m’ont dit que sans moi, c’est la maison de retraite assurée." raconte le quinquagénaire.

Un nouveau camion à 170.000 euros

Mais la caverne d’Ali Baba est fatiguée. D’habitude l’épicier à environ 500 clients mais pendant le confinement ils étaient bien plus nombreux. Les journées finissaient à 23h et le camion débordait de marchandises. L’épicerie a tellement bien fonctionné pendant cette période que le châssis du camion s’est abîmé suite à la surcharge.

Les dons s’élèvent déjà à 6770 euros. © Radio France - SM

Alors, l’épicier a lancé un appel au don pour racheter un camion qui va lui coûter environ 170.000 euros. Il a déjà réuni 6770 euros. Et Philippe Cros pense qu’il va pouvoir avoir un nouveau camion. Un bon client lui a même fait un chèque de 1000 euros. Et puis, le Tarnais estime qu’il a gagné plus d’une centaine de nouveaux clients avec le confinement.

Pour tous les donateurs, un compte spécial a été créé. Les chèques peuvent être adressé au panier d’Ange chez Mr Philippe Cros 4 lot Les Hauts de Laurion 81200 Aiguefonde ou par virement bancaire au nom de Cros Philippe IBAN : FR76 1027 8022 4200 0202 5910 472 . Au cas où l’objectif ne serait pas atteint tous les dons seront restitués.