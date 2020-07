Alors que le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos accueillant du public dès la semaine prochaine, certains clients reviennent dans les pharmacies pour en acheter et se préparer une réserve. Exemple dans la pharmacie de David Russo, à Pantin, en Seine-Saint-Denis.

"Les clients reviennent acheter des masques et font des stocks" dans la pharmacie de David à Pantin

Lors de son discours du 14 juillet, Emmanuel Macron, l'avait annoncé pour début août mais finalement ce sera plus tôt que prévu. Ce jeudi 16 juillet, le Premier ministre a déclaré que le port du masque sera obligatoire dès la semaine prochaine dans les lieux clos accueillant du public.

Des clients prévoyants

Ce n'est pas encore la ruée mais tout de même, depuis quelques jours, David Russo, gérant de la pharmacie de la Poste à Pantin (Seine-Saint-Denis) voit des clients revenir pour s'approvisionner en masques chirurgicaux. "C'est vrai qu'il y a eu une période assez creuse où les gens n'achetaient plus vraiment de masques, mais là depuis une semaine on les voit revenir et depuis l'annonce (du président) ils préparent leur stock".

Parmi ces clients prévoyants, Thierry, en commande une dizaine. Il préfère anticiper."S'il en faut au moins deux par jours, on a tous intérêt à en avoir un petit d'avance", dit-il. Asthmatique, il entre déjà systématiquement masqué dans les commerces. La pénurie de masques au début du confinement l'a marqué et il ne veut pas revivre cette situation. Pourtant David Russo,le pharmacien l'assure, cette fois-ci "tout le monde aura des masques", "il n'y a pas de problème", les stocks sont là.

"Tout le monde aura des masques" - David Russo, pharmacien à Pantin Copier

Une mesure qui divise

Charlotte, elle mise sur les masques en tissu : "On a cinq ou six par personne à la maison". Pour cette Pantinoise, il était temps que le gouvernement prenne cette mesure. "Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, il y a plusieurs pays d'Europe qui le font donc c'est très bien que ce soir obligatoire". Mais dans les rues de Pantin, certains ne veulent pas qu'on leur impose le masque. "Depuis le déconfinement, il y a eu moins de mort donc je vois pas l’intérêt", affirme Anis.

La question du budget

Brahim, lui, pense à son porte-monnaie : "Ça coûte cher de payer des masques, il faut déjà payer des impôts, des taxes... Ce serait logique qu'il [le gouvernement] donne des masques à tout le monde s'il veut qu'on en porte forcément", selon le jeune homme.

Dans la pharmacie de David, la boîte de 50 masques chirurgicaux est vendue 25 euros. Un budget oui, surtout si le port obligatoire du masque est prolongé pendant plusieurs mois. Mais Lucien, repart tout de même avec deux boîtes dans les mains. Pas question de prendre des risques avec la santé : "Pour la santé, on ne regarde pas le coût. La santé c'est le principal !"

"Les clients reviennent acheter des masques et font des stocks" selon David, pharmacien à Pantin Copier

Seuil de vigilance dépassé en Seine-Saint-Denis

Selon Santé Publique France, le département de la Seine-Saint-Denis a dépassé le seuil de vigilance sur le coronavirus avec un taux d'incidence de 10,1 cas de contaminations pour 100 000 habitants. Dans la semaine du 6 au 12 juillet, 168 personnes ont été testées positives au coronavirus dans le département. Un cluster a été identifié parmi les élèves et le personnel d'une école de Saint-Ouen. Une grande opération de dépistage est à nouveau prévue dans la ville ce vendredi 17 juillet.

Le port du masque dans les lieux clos accueillant du public est d'ailleurs déjà obligatoire dans cette commune depuis le 14 juillet, sur décision du préfet. À Coubron, Ludovic Toro, le maire (UDI) a décidé d'anticiper aussi et a pris un arrêté pour l'imposer dans sa ville, avant même l'entrée en vigueur de la mesure au niveau national, la semaine prochaine.