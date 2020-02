Les clients se pressent au Dorcel store de Mondeville pour la Saint-Valentin

Mondeville, France

Reportage "Saint-Valentin" au Dorcel store de Mondeville

La Saint-Valentin fête des amoureux ou rendez-vous commercial ? Un français sur trois va la célébrer selon un sondage qui évoque aussi un budget moyen de 74 euros pour le cadeau. Fleurs, chocolats, sous-vêtements, bijoux et objets coquins... Fini les sex-shops d'antan. Place désormais à des "boutiques du bien-être sensuel". Un tel magasin a ouvert ses portes à Mondeville, près de Caen, il y a un mois. C'est un "Dorcel store" du nom du célèbre réalisateur de films pour adultes.

Sa fréquentation connaît un pic à l'occasion de la Saint-Valentin. "C'est une très forte période d'activité pour nous, la plus grosse de l'année" confirme Joséphine Coignard, la responsable du Dorcel store de Mondeville. Il faut dire que la boutique donne envie. Ouverte sur la rue, spacieuse, lumineuse, elle n'effraie pas. "Ce n'est pas glauque comme le sont parfois ce genre d'endroit" explique une cliente croisée dans les rayons. "Ça s'est démocratisé, poursuit une autre. Il y a des gens qui sont curieux, d'autres plus habitués et qui savent ce qu'il cherchent. J'ai toujours eu des bons conseils donc même quand on ne connaît pas, ça permet d'essayer."

Pas une boutique taboue

Comme nous l'avons constaté sur place, un va-et-vient de clients se réalise dans la boutique, parfois dans des éclats de rires. "On avait jamais vu ça" sourit une jeune femme venue découvrir l'endroit avec trois copines. "Il ne faut pas que ça soit tabou, c'est une boutique comme une autre, raconte cette étudiante. Il ne faut pas stigmatiser." Un avis partagé par cette trentenaire : "c'est devenu beaucoup plus populaire notamment au niveau des femmes et du plaisir féminin."

Un rayon lingerie du Dorcel store de Mondeville © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Jeux de société, lingerie, stimulateurs

Comme on offre des roses, des cadeaux érotiques sont aussi offerts à l'être aimé. "On a pas mal de jeux de sociétés, des huiles de massages, détaille la gérante du magasin. Les œufs vibrants marchent énormément ainsi que tout ce qui va être stimulateurs de zones érogènes. On en vend toute l'année mais particulièrement à la Saint-Valentin."