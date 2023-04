Les cloches de l'église d'un village de Dordogne de retour après des années de silence

Au pied de l'église, Jean-Michel et Joël ont les yeux en l'air, captivés par le spectacle du téléscopique en train de hisser la cloche de 600 kg datée de 1867 tout en haut du clocher : "Je pense que c'est peut-être la seule fois de ma vie que je verrai installer des cloches dans mon village", s'écrie le premier.

ⓘ Publicité

Depuis cinq ans, l'église du village de 430 habitants était inaccessible à cause d'un risque d'effondrement du clocher, fragilisé. Les cloches ne sonnaient plus pour annoncer le déjeuner à midi, un baptême ou des obsèques. Ce mercredi 19 avril, le campaniste Anthony Honoré est venu la ré-accrocher au sommet de ce clocher typique du bergeracois.

Le campaniste Anthony Honoré intervient sur 650 églises de la région pour entretenir les cloches. © Radio France - M. B.

"Je voudrais l'entendre toutes les heures"

"80% de notre temps, c'est de faire l'entretien des cloches parce que la cloche bouge, et personne ne monte voir si le mouvement est correct et si c'est aux normes électriques. Là, on est sur un clocher-mur, si le battant se décroche, ça peut faire des morts", explique le professionnel. Il intervient avec sa société corrézienne dans plus de 650 églises de la région.

"Moi, je voudrais l'entendre toutes les heures, même si j'habite à 500 mètres !", sourit Patrick, qui a arrêté sa voiture pour regarder. Cela faisait des années qu'il n'entendait plus les cloches : "Quand je vais faire les courses à Sigoulès, ça sonne, c'est notre vie. C'est la vie d'un village".

La cloche de 600 kg et sa petite soeur de 60 kg datent de 1867. © Radio France - M. B.

A 15 mètres de hauteur dans le clocher, un des ouvrier saisit son marteau et tape sur le rebord de la cloche. Elle sonne, cinq fois, pour la première fois depuis si longtemps.