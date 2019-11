Les cloches de l'église Saint-Pierre de Caen de retour dans le clocher, après deux ans d'absence

Les trois cloches, Pierre, Paul et Anne ont été remontées dans le clocher de l'église Saint-Pierre de Caen, ce mercredi 19 octobre. Un travail de précision, pour les cinq ouvriers en charge de l'opération.

Caen, France

Pierre, Paul et Anne ont retrouvé leur clocher. Ces trois cloches, de l'église Saint-Pierre de Caen, avaient été descendues en mai 2017, pour des raison de sécurité, suite à des travaux sur l'édifice. Les ouvrages étant quasiment terminés, elle ont été remontés ce mercredi 19 novembre, dans la matinée.

Une opération très minutieuse

Cinq ouvriers étaient nécessaires pour cette opération, débuté à 10 heures. Trois se trouvaient dans le clocher et deux supervisaient la montée, en bas, à l'entrée de l'église. La concentration était de mise : "On ne s'occupe pas tous les jours de cloches de deux tonnes. Tout est démesuré, au niveau des ouvertures. Cela nécessite aussi du matériel adapté", explique Christophe Morel, pilote de l'opération. Paul a été la première cloche à monter. Reliée à un long treuil, elle pèse 1,800 tonnes. Pierre, elle, 2 200 tonnes et leur petite-sœur Anne, 1 300 tonnes. Alors forcement, avec des poids pareils, les ouvriers n'avaient pas le droit à l'erreur.

Les cloches sont remontées dans le clocher, à 23 mètres de hauteur. © Radio France

"Il ne faut pas prendre cela à la légère. On a une équipe avec des personnes qui ont derrière eux trente ans de montage. C'est tout une préparation en amont. Il faut essayer de tout anticiper et faire attention à ne pas cogner dans les murs de l'église", continue l'installateur.

Rénovation de la charpente du clocher

L'équipe devait notamment éviter de toucher le beffroi, la charpente du clocher. Ce dernier a entièrement été restauré, durant les travaux. "Il y a eu beaucoup de greffes réalisées, pour pouvoir réparer de vieilles pièces et conserver au maximum ce que l'on pouvait. Tout a été refait à l'identique en bois de chêne", explique Benoit Letellier, des Compagnons du devoir. Les ouvriers ont pris les mesures sur place début 2019, puis conçu les pièces dans leur atelier de Bretteville-sur-Odon.

Il reste maintenant à installer les mécanismes dans le clocher, pour que les cloches sonnent à nouveau. Des tests seront réalisés dans les prochains jours, avant une mise en service le dimanche 8 novembre. Une messe est organisée pour l'occasion à 11 heures, en présence de l'évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux, Mgr Boulanger.