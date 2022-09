Les cloches de la cathédrale de Saint-Fulcran à Lodève descendues, la rénovation de l'édifice débute

Elles donnent le top départ des rénovations. Les sept cloches de la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève ont été retirées du clocher. Une opération grâce au concours d'une grue. La maire, Gaëlle Lévêque, a parlé de "chantier du siècle". "C'est ici que nous nous réunissions", rappelle la maire de Lodève," C'est un très beau moment. C'est un évènement ici, la cathédrale n'avait pas connu pareil chantier depuis le XVIIIè siècle."

Près de deux cents habitants se sont pressés, appareil photo à la main, pour admirer cette descente des cloches. Il y avait notamment toutes les classes des écoles de la ville. "C'est magnifique", sourit Marie, une habitante. "Le travail est impressionnant, c'est rare de voir pareil chantier. Mais la cathédrale en avait bien besoin."

Il faut dire que des fissures étaient visibles depuis l'extérieur. "Elles ont été provoquées en partie par le beffroi en métal", rappelle l'architecte du patrimoine en charge du chantier Frédéric Fiore.

Une cloche créée en 1676, une autre pèse 1921 kilos !

Avec le retrait des cloches, les travaux de rénovation vont débuter. Ils vont se réaliser de haut en bas. Un belvédère va ainsi être installé au dernier étage. D'ici un an, les visiteurs pourront visiter le haut du clocher avec une vue panoramique à près de 60 mètres de haut. Le beffroi va être changé. Il sera dorénavant en bois pour mieux supporter les vibrations.

Parmi les cloches, la plus imposante pèse 1921 kilos. Elle s'appelle "le Gran Campan", c'est le bourdon au son sourd. La plus ancienne des cloches date de 1676. Dorénavant, les deux plus grosses cloches seront installées dans les jardins publics de l'hôtel de ville. Les autres seront stockées. Elles feront leur retour dans le clocher entre février et mai 2023 selon le calendrier des travaux. Les travaux de rénovation seront terminés d'ici 13 mois environ.