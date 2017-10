Les cloches de Prenois ne cesseront pas de sonner la nuit

Le Conseil Municipal a tranché, le clocher de la commune continuera à marquer toutes les heures du jour comme de la nuit. A la demande de riverains le maire proposait pourtant de stopper les cloches entre 22h00 et 6h00 du matin.

Un coup à 1h00, puis un autre deux minutes après, à 2h00 ça double et à minuit c'est donc deux fois douze sons de cloches... Ça commence à faire beaucoup pour les riverains du bourg de Prenois près de Dijon. Le maire a donc proposé lors du Conseil Municipal de la commune, le 5 octobre dernier, de stopper les cloches la nuit : c'est non, à huit voix contre deux.

Au pied du clocher, le volume est de douze décibels, ce qui rentre dans les clous de la jurisprudence. "Nous avons essayé de réduire le volume de la cloche au minimum", plaide Henri Regnault, membre du Conseil Municipal, ce qui est possible grâce au dispositif électronique en charge de faire tinter les cloches. Mais pas question pour lui de les taire complètement, même la nuit,"quand on s'installe près d'une église on doit savoir que ça va vient finir par sonner".

Ça fait partie de la vie du village"

"C'est un son qui connote la ruralité, ça fait partie de la vie du village", estime Christophe, il habite au bout de la rue de l'Eglise. Seule une poignée d'habitants se plaint des cloches, les autres comme Françoise conçoivent que cela puisse être embêtant "surtout l'été quand on veut laisser la fenêtre ouverte pour dormir, mais ce bruit n'a rien d'insupportable".