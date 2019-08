Les clubs de foot creusois préparent leur reprise

Creuse, France

Ça sent déjà la rentrée pour les footballeurs creusois. A 3 semaines de la reprise du championnat, nos 4 clubs qui se retrouvent dans la même poule de Régionale Deux disputent un match amical ce mercredi soir.

Guéret reçoit Isle à 20H. Match sur terrain synthétique à côté du stade Cher du Prat.

La Souterraine reçoit Panazol à 19H45, et puis Boussac accueille Gouzon pour un derby amical à 19H30.

Le championnat reprendra le 7 septembre.

Effectifs remaniés

Guéret affiche d'ores et déjà son envie de jouer les premiers rôles et remonter à l'issue de cette saison en Régionale Un.

Luc Davaillon, le coach s'appuie sur six arrivées: Yohann Gardés, milieu offensif arrive de Gouzon tout comme Théo Lépinat et Mathieu Loua, défenseurs centraux.

Ils seront aux côtés de Maury Sylla, qui joue sur le couloir gauche et Théo Marquez qui arrive de Tours FC.

Autre retour au club, celui d'Abdel Ahmed qui vient de Saint Sulpice-le-Gueretois.

Un seul départ: celui de Kader Diemé

L’équipe de l'Entente Guérétoise reste très jeune avec une moyenne d'âge proche de 22 ans "mais il y'a de l'envie et du sérieux, même la saison difficile de l'an dernier n'a pas entamé la motivation des joueurs, précise Luc Davaillon, on l'a bien vu avec la Coupe de la Creuse (remportée par les Jaunes et Bleus). On est bien là pour remonter en R1."

Du neuf à Gouzon

L'avenir Sportif de Gouzon ets bien décidé aussi à faire des étincelles et affiche sur sa page Facebook un recrutement copieux:

ARRIVÉES: Ludovic Rio (RFC Sainte Feyre) Anthony Serrano (JS Chambon) Faustin Loignon (libre) Yaël Demaret (JS Chambon) Fabrice De Jaer (JS Chambon) Florian Da Silva (AS Domérat) Sertac Bildik (Montluçon Football) Sophiane Kheddache (Montluçon Football) Clément Prevost (JS Chambon) Anis Ainseri (EF Aubusson) Léo Bouchet (EF Aubusson) Gaëtan Cano (ES Evaux Budelière) Youssouf Moindjie (US Verneuil)

Deux nouveaux entraîneurs : Fabien Daguin (Ja Isle) pour l’équipe A et Cédric Patry (ES Saint Maurice) pour l’équipe B.

Des nouveaux coachs pour La Souterraine et Boussac

L'Entente Marchoise et Boussac reprennent cette saison avec deux nouveaux coachs :

Bruno Ngoma pour La Souterraine et Cyril Lécluse pour Boussac.

Tous ces clubs creusois se retrouvent dans la même poule de Régionale Deux,, ce qui nous promet des derbys réguliers !