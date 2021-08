Les clubs de judo de l'Indre espèrent des retombées après les exploits français aux Jeux olympiques

Avec huit médailles remportées aux Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe de France de judo a brillé. Des performances sur lesquelles misent les clubs de judo en Berry pour attirer de nouveaux adhérents et sortir de 18 mois compliqués à cause de la crise du Covid-19.

Deux médailles d'or, trois en argent et trois autres en bronze : le judo français a marqué les esprits lors des Jeux olympiques de Tokyo. Cet excellent bilan tricolore suscite beaucoup d'espoir dans les clubs berrichons. "Les excellents résultats en judo aux Jeux olympiques peuvent profiter aux clubs. Cela permettra d'ouvrir notre sport à un plus grand public", estime Jehanne Jardat, co-présidente jeune du Judo Club de Saint-Maur. Les performances de Clarisse Agbegnenou et de Teddy Riner ont évidemment retenu l'attention. "Nous comptons sur les plus jeunes pour relancer les adhésions. Je pense particulièrement aux enfants de 4 à 10 ans et aux collégiens. À cet âge, ils peuvent avoir envie d'essayer un sport pour ressembler aux champions vus à la télévision", ajoute-t-elle.

Grâce aux JO, attirer de nouveaux licenciés et relancer les adhérents démotivés

Amandine Buchard, Sarah-Léonie Cysique, Margaux Pinot, Alexandre Iddir, Axel Clerger, Romane Dicko, Madeleine Malonga, Guillaume Chaine et Kilian Le Blouch ont aussi contribué à la moisson de médailles pour le judo français. "Avec de tels résultats, nous espérons énormément de retombées et de nouvelles licences", confirme Daniel Beaufrère, président du comité de judo dans l'Indre. Car la situation est assez délicate : le département a perdu 400 licenciés sur 1700. "On a vécu deux années extrêmement compliquées, on souhaite que ça nous donne un élan extraordinaire pour l'année à venir", indique Daniel Beaufrère.

Ce n'est pas le club de Saint-Maur qui dira le contraire. "Avant la crise sanitaire, nous étions 103 licenciés. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que 55. Certains n'ont pas voulu revenir à cause des conditions sanitaires. D'autres n'ont pas voulu payer de licences pour très peu de cours. Et puis des judokas ont perdu la motivation et le rythme", estime Jehanne Jardat, co-présidente jeune du Judo Club de Saint-Maur.

Relancer la motivation, tel sera l'enjeu de l'ensemble des clubs sportifs, toute discipline confondue. Pour le judo, les exploits français ont offert un sacré coup de projecteur. Daniel Beaufrère croise les doigts pour que ça se traduise par de nouvelles licences. "Pendant le Tour de l'Indre des Sports, le judo était présent pour motiver de nouvelles licences. On a vu des gens très heureux de venir et très intéressés. J'espère que tous ces gens auront un désir de faire du judo", souhaite le président du comité départemental.

Au club de Saint-Maur, les inscriptions auront lieu les 8 et 10 septembre.