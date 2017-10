Les clubs Mayennais reçus trois sur trois en Coupe de France

Après Changé, vainqueur aux tirs au but, à Fontenay le Comte, samedi, le Stade Lavallois et l'Ancienne de Château-Gontier ont complété le grand chelem des clubs Mayennais au 6e tour de la Coupe de France.

L'Ancienne de Château-Gontier © Radio France - Gérard Lecocq

Un coup de chapeau particulier à l'Ancienne qui, comme Changé la veille, a bouté hors de l'épreuve une équipe hiérarchiquement supérieure, et qui plus est sur le terrain de son adversaire. Les Catrogontériens, qui évoluent en Division d'Honneur, sont allés s'imposer à Mulsanne-Téloché, club de National 3, 3 buts à 1, des buts signés T.Oger (25e), Lomasse (27e) et M'Vogo (77e).

Eric Stéfanini (à gauche) a retrouvé son ancien partenaire de la Coupe d'Europe...Stéphane Osmond. © Radio France - Thierry Ruffat

Sous les yeux d'une légende du Stade Lavallois, Eric Stéfanini, auteur d'une reprise de volée fantastique, en Coupe d'Europe de l'UEFA, face à l'Austria de Vienne en novembre 1983, les Lavallois ont réussi le minimum syndical en s'imposant à la NDC Angers, club de DRH, 1/0.

Des Mayennais qui, sans être quand même vraiment bousculés, ont plus souffert qu'au tour précédent face à Le Mans Villaret. C'est une nouvelle fois Alexy Bosetti (27e) qui a marqué le but Lavallois (son quatrième en quatre matches).

Feuille de match:

Hautbois (cap) - Perrot, Ba, Mendes, Zéoula - Dabo (Pereira Lage 65e), Neyou - Etinof (Pandor 58e), Bosetti, Mayela, Perrier.

But: Bosetti (27e)

Avertissements: Perrier (53e) et Perrot (93e) (Perrot qui sera suspendu pour le prochain tour de Coupe de France.

Tirage au sort du 7e tour (avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2), jeudi à partir de 11h.