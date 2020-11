Les clubs sportifs de Dordogne ont perdu beaucoup de licenciés

Le Comité Olympique de Dordogne a enquêté sur l'évolution du nombre de licenciés entre Octobre 2019 et Octobre 2020. L'étude révèle que le sport dans son ensemble souffre de la crise sanitaire.

Et ce sont les sports de salle et de combat qui sont les plus impactés

L’aïkido, la gym volontaire, la danse, la boxe française et l'escalade sont en souffrance. De 49 à moins 71% !

Les sports de combat ne sont pas mieux. La boxe anglaise - 58%; le judo - 28%; le karaté -49%.

Canoë et Natation en chute libre

Dans les sports de pleine nature le canoë kayak a perdu 800 licenciés et la natation est proche d'une perte de 50%. Seul le cyclotourisme est à l’équilibre.

Les sports co résistent

Les sports collectifs semblent moins touchés.

Le basket -10%; le football -5%; le handball -5% et le rugby moins -2%

Au final, tous sports confondus, la Dordogne a perdu 23% de ses licenciés. C'est dans la moyenne nationale.

Mais n'oublions pas les bénévoles, qui eux aussi, ont jeté l'éponge.

Le sport français mettra très longtemps à se relever. Et dire que les Jeux de Paris arrivent à grands pas...