Les Coévrons numéro 1 français sur Instagram

Évron, France

En chiffres ça donne... 876 abonnés et 550 publications Instagram. Le classement de l'Observatoire socialmédia des territoires ne concerne que les comptes Instagram les plus performants mais Les Coévrons sont aussi très présents sur Facebook et Twitter.

Cette place de numéro 1 est une fierté pour le maire d'Evron, Jean Balandraud. Il a pris le virage des réseaux sociaux depuis quelques années, en créant un poste de community manager en 2016 :

On l'a équipé : appareil photo, le bon ordinateur, le bon smartphone... On s'était aussi à l'époque équipés d'un drône. Il faut être visible sous la forme la plus avantageuse possible !

Les réseaux sociaux sont un outil inégalable pour la communauté de communes. Au delà de façonner l'image des Coévrons, ils permettent d'entretenir des liens avec de nombreux citoyens :

Ça remet de la communication avec une tranche d'age et une catégorie socioprofessionnelle qu'on ne côtoie pas beaucoup en mairie

Le maire d'Evron confie être lui meme très souvent sollicité sur les réseaux sociaux par des messages privés auxquels il répond systématiquement.