Les coiffeurs de Mont-St-Martin, à la frontière franco-belge, pris d’assaut par les Belges toujours confinés

Depuis leur réouverture le 28 novembre, les salons de coiffure du Pôle Europe (Mont-Saint-Martin), un centre commercial à la frontière belge, ne désemplissent pas. En plus de leur clientèle française, les coiffeurs voient de nombreux belges désireux de se faire coiffer. La Belgique n'a en effet toujours pas autorisé ses commerces non-essentiels à rouvrir à cause de l'épidémie de Covid-19.

Passer la frontière pour une coupe de cheveux

Pour certains Belges, pas question d'attendre la réouverture de son salon habituel pour se faire couper les cheveux. Océane n'a pas hésité à faire 45 minutes de route pour entretenir ses longs cheveux bruns, et il était grand temps selon elle : "ça fait bien deux mois que je ne me suis pas fait coiffer, c'est une catastrophe !" explique-t-elle.

Quand on commence à avoir les cheveux qui tombent devant les yeux, ça devient critique. -- Antoine

Et il n'y a pas que le temps qui est au long pour Antoine, lui aussi a besoin d'une coupe car comme il le dit : "quand on commence à avoir les cheveux qui tombent devant les yeux, ça devient critique".

Les coiffeurs débordés

Beaucoup d'autres Belges, comme Océane et Antoine, ont profité de la réouverture des salons français le 28 novembre pour prendre rendez-vous. C'est simple, selon Alison, un client en remplace un autre sans temps de latence : "on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne ! Du matin au soir, il n'y a pas un moment de creux".

Caroline gère une enseigne de coiffure du centre Pôle Europe, selon elle la fréquentation de Belges dans son salon a augmenté de 40% "c'est bien pour nous, bien-sûr", concède-t-elle avant de tempérer, "mais on a l'impression de faire de la concurrence déloyale vis-à-vis de nos confrères Belges".

Les salons de coiffure et d'esthétique en Belgique resteront fermés au moins jusqu'au 1er février.