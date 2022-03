"On a une chaîne humanitaire", les collectes s'organisent à Nice pour aider les Ukrainiens

La solidarité s'organise à Nice pour aider les Ukrainiens. Dans les 17 centres Animanice de la ville, tous les agents se mobilisent depuis plusieurs jours toute la journée de 8h30 à 20h30 pour récolter les dons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dès l'ouverture les Azuréens font la queue pour déposer leurs dons. Jean-Noël est enseignant à l'école catholique Saint-Joseph, il a interrompu son travail pour venir donner. "Toute l'école s'est mobilisée. On avait déjà participé à la tempête Alex et il y avait eu pas mal de dons, beaucoup de médicaments, beaucoup d'épicerie, des habits aussi etc.", raconte-t-il. "Je suis d'une génération qui n'a pas connue la guerre, je n'ai pas envie que mes enfants et mes petits-enfants connaissent ça."

Jean Noël vient plusieurs fois par jours donner pour l'Ukraine © Radio France - Manon Derdevet

"C'est le cœur qui parle"

Une collecte orchestrée par Anissa Manty, la responsable du centre. "Il y a énormément de gens qui viennent, on a des appels téléphoniques sans cesse, les gens veulent participer à ces dons, ils veulent aider", dit-elle. "On a vraiment une chaîne humanitaire, c'est le cœur qui parle et ça n'arrête pas", constate Anissa, émue. Les dons à privilégier sont : des denrées non périssables (conserves, gâteaux secs), des produits pour nourrissons, des produits d'hygiène, des couvertures, des médicaments ou encore des vêtements neufs.

Ivan est un Ukrainien de Nice et il a arrêté son travail pour aider son peuple © Radio France - Manon Derdevet

Dans ce centre ils sont cinq agents à accueillir les niçois et répondre aux nombreux appels de volontaires prêts à donner. Ensuite, Ivan, ukrainien, fait le tour des centres avec son camion pour récupérer ces dons et les emmener dans le plus grand centre. En voyant la montage de denrées collectées, il est ému. "Je ne peux pas partir alors je mets de côté mon travail pour aider tous les jours. Je remercie beaucoup l'aide de la France", décrit-il.

Vous pouvez venir donner dans le centre jusqu'à 20h30. Les agents ne font pas de pose et s'attendent à un très grand élan de solidarité.