Les collectionneurs de vinyles et de BD se sont retrouvés ce dimanche à Laval

France Bleu Mayenne

C'était le rendez-vous à ne pas manquer pour les bédéphiles et les discophiles mayennais. Ce dimanche 10 février, un millier de collectionneurs et d'amateurs de BD et de vinyles se sont retrouvés à Laval pour tenter de mettre la main sur quelques trésors !